Концессионный провал. В Омске никто не захотел реконструировать ДК имени Козицкого

В городской администрации хотели, чтобы за три года концессионер разработал проектную документацию, получил разрешение на реконструкцию, провел строительно-монтажные работы и ввел объекты в эксплуатацию. После этого инвестор смог бы оказывать услуги в культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах. В частности в Дворце культуры на Рабиновича предлагали проводить выпускные, балы, спектакли, концерты, встречи с деятелями культуры и науки, показывать кинофильмы. А спортзал мог бы использоваться для проведения спортивных соревнований и игр.