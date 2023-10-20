Концессионный провал. В Омске никто не захотел реконструировать ДК имени Козицкого

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:34
В августе омская мэрия в очередной раз предприняла попытку найти концессионера для Дворца культуры имени Козицкого и расположенного рядом с ним двухэтажного здания спортзала. Оба объекта на улице Рабиновича построили в 1977 году.
Концессионное соглашение рассчитывали заключить на 18 лет с ежемесячным минимальным платежом в размере 446 013 рублей. По условиям договора, инвестиции в реконструкцию объекта должны были составить не менее 919,6 млн рублей.
Состояние зданий ДК и спортзала — неудовлетворительное, процент физического износа составляет 94%. В кирпичной кладке наружных стен и несущих стен перекрытия подвала есть трещины, повреждена внутренняя отделка, необходимо замена инженерных сетей.
В городской администрации хотели, чтобы за три года концессионер разработал проектную документацию, получил разрешение на реконструкцию, провел строительно-монтажные работы и ввел объекты в эксплуатацию. После этого инвестор смог бы оказывать услуги в культурно-досуговой, физкультурно-оздоровительной и спортивной сферах. В частности в Дворце культуры на Рабиновича предлагали проводить выпускные, балы, спектакли, концерты, встречи с деятелями культуры и науки, показывать кинофильмы. А спортзал мог бы использоваться для проведения спортивных соревнований и игр.
Однако по окончанию установленного срока приема на участие в конкурсе не пришло ни одной заявки, поэтому торги признали несостоявшимися.
Напомним, что это не первая провальная попытка найти концессионеров для полуразрушенных городских зданий. Например, здание бывшего кинотеатра «Сатурн» так и не обзавелось инвестором, поэтому его выставили на продажу. За 34 млн рублей объект с земельным участком достался ООО «Волгоградская», которым владеет Ольга Мосунова. В августе здание бывшего кинотеатра сравняли с землей.