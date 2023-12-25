Стройка за 2 миллиарда. Кто станет концессионером платного моста через Омь в Омске

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Стали известны условия концессионного соглашения на строительство дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через реку Омь. Распоряжение о возможности заключения соглашения с ООО «ИФР-Омь» губернатор Виталий Хоценко подписал 21 декабря 2023 года.
Концессионеру — компании «ИФР-Омь» — предстоит заняться проектированием, строительством и эксплуатацией платной дороги с мостом через Омь. Протяженность четырехполосной дороги составит не более 1,2 км. Предполагается наличие одного кольцевого пересечения на 1-м уровне.
Примерная сметная стоимость строительства моста через Омь — 2,031 млрд рублей, из них 1,731 млрд будут собственные и заемные средства концессионера, а 300 млн рублей — средства бюджета Омской области в виде капитального гранта.
Для разработки проекта и строительства концессионер может привлекать подрядчиков. Достроить мост рассчитывают в 2026 году.
Согласно условиям соглашения, расходы за эксплуатацию дороги с мостом с 2026 по 2074 год составят 22.2 млрд рублей. Источником финансирования на этапе использования будут собственные средства концессионера (доход от сбора платы за проезд).
«Концессионная плата устанавливается в твердой денежной сумме в размере 1000 рублей, включая НДС, и выплачивается концессионером концеденту в виде единовременного платежа в течение 30 календарных дней с даты ввода в эксплуатацию за весь период эксплуатации», — говорится в документе.
Предполагается, что стоимость проезда платного участка будет варьироваться от 55 до 220 рублей: она подлежит ежегодной индексации.
Напомним, что в мэрии Омска ранее рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы собирались вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан. О возобновлении проекта губернатор сообщил 23 сентября.
Компания «ИФР-Омь», занимающаяся проектом, принадлежит ООО «Инфраструктура ГЧП» и «Омской концессионной компании-М». Последней владеет и руководит Геворг Акопян. Его брат — Арман Акопян — выполняет многочисленные многомиллионные госконтракты в Омске и области. Среди них, например, капремонт Ленинградского моста, реконструкция бульвара Архитекторов и др. Братьям принадлежат одноименные компании — ООО «Стройтраст».
Ранее Город55 рассказывал, в каком состоянии находится участок, где собираются строить мост через Омь. Рядом с СНТ «Гидротехник» образовалась стихийная свалка: