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Стройка за 2 миллиарда. Кто станет концессионером платного моста через Омь в Омске

25 декабря 2023, 07:42
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске концессионер за 2 млрд рублей построит платный мост через Омь

Распоряжение о возможности заключения концессионного соглашения было подписано губернатором Омской области 21 декабря.

Стали известны условия концессионного соглашения на строительство дороги от улицы Раздольной до улицы 1-й Заречной с мостом через реку Омь. Распоряжение о возможности заключения соглашения с ООО «ИФР-Омь» губернатор Виталий Хоценко подписал 21 декабря 2023 года.

Концессионеру — компании «ИФР-Омь» — предстоит заняться проектированием, строительством и эксплуатацией платной дороги с мостом через Омь. Протяженность четырехполосной дороги составит не более 1,2 км. Предполагается наличие одного кольцевого пересечения на 1-м уровне.

Примерная сметная стоимость строительства моста через Омь — 2,031 млрд рублей, из них 1,731 млрд будут собственные и заемные средства концессионера, а 300 млн рублей — средства бюджета Омской области в виде капитального гранта.

Для разработки проекта и строительства концессионер может привлекать подрядчиков. Достроить мост рассчитывают в 2026 году.

Согласно условиям соглашения, расходы за эксплуатацию дороги с мостом с 2026 по 2074 год составят 22.2 млрд рублей. Источником финансирования на этапе использования будут собственные средства концессионера (доход от сбора платы за проезд).

«Концессионная плата устанавливается в твердой денежной сумме в размере 1000 рублей, включая НДС, и выплачивается концессионером концеденту в виде единовременного платежа в течение 30 календарных дней с даты ввода в эксплуатацию за весь период эксплуатации», — говорится в документе.

Предполагается, что стоимость проезда платного участка будет варьироваться от 55 до 220 рублей: она подлежит ежегодной индексации.

Зеленым кругом выделен предполагаемый участок, где появится новый мостЗеленым кругом выделен предполагаемый участок, где появится новый мост
Зеленым кругом выделен предполагаемый участок, где появится новый мост
Фото: Публичная кадастровая карта Омской области

Напомним, что в мэрии Омска ранее рассматривали идею строительства моста в этом месте. Инвесторы собирались вложить в проект 700 млн рублей, но договор так и не был подписан. О возобновлении проекта губернатор сообщил 23 сентября.

Компания «ИФР-Омь», занимающаяся проектом, принадлежит ООО «Инфраструктура ГЧП» и «Омской концессионной компании-М». Последней владеет и руководит Геворг Акопян. Его брат — Арман Акопян — выполняет многочисленные многомиллионные госконтракты в Омске и области. Среди них, например, капремонт Ленинградского моста, реконструкция бульвара Архитекторов и др. Братьям принадлежат одноименные компании — ООО «Стройтраст».

Ранее Город55 рассказывал, в каком состоянии находится участок, где собираются строить мост через Омь. Рядом с СНТ «Гидротехник» образовалась стихийная свалка:

Омичи показали огромную свалку рядом с местом, где будут строить новый мост через Омь
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#Бизнес#Омск#Мост#Строительство#Проект#Строительство моста#Новости#Соглашение#Юлия Истомина#Омь#Концессионер
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