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Коллектив

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Упор на оборону. В омский «Авангард» официально перешел новый тренер
Контракт с ним уже подписан. Мужчине предстоит много работы.
3 октября, 06:40
Онбординг сотрудников. Омичи рассказали, как им легче влиться в новый коллектив
Согласно свежим исследованиям, легче всего сотрудникам адаптироваться на новой работе, если им будет помогать более опытный коллега.
16 сентября, 08:16
Ушел из жизни заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ Владимир Прудников
22 апреля, 07:34
2023
Коллектив, график, отношения с руководством. Из-за чего омичи увольняются с работы
Большинство жителей региона сообщили, что им не оказывают психологическую помощь на рабочем месте.
2 ноября 2023, 03:30
В «Омскоблавтотрансе» назначили нового директора
Им стал Дмитрий Михайлов. Руководителя сегодня представили коллективу предприятия.
28 сентября 2023, 10:38
Зарплата и атмосфера в коллективе. Омичи рассказали, что мотивирует их в работе
Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет.
25 сентября 2023, 09:12

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