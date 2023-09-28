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Зампред правительства представил нового главу коллективу

В «Омскоблавтотрансе» назначили нового директора

28 сентября 2023, 10:38
Фото: Телеграм-канал Динара Курманова
Зампред правительства представил нового главу коллективу
Им стал Дмитрий Михайлов. Руководителя сегодня представили коллективу предприятия.

В «Омскоблавтотрансе» назначили нового директора. Предприятие возглавил Дмитрий Михайлов. Зампредседателя регионального правительства Динар Курманов сегодня, 28 сентября, представил руководителя коллективу.

«Познакомился с предприятием лично, безусловно, работы предстоит много, продолжаем идти к намеченным целям. Желаю Дмитрию Анатольевичу крепкого здоровья, неиссякаемого интереса к своей деятельности, энергии и сил для реализации намеченных планов», — написал Курманов в своем телеграм-канале.

Заместитель председателя правительства Омской области, что региону одобрили казначейский кредит на покупку новых автобусов.

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#Транспорт#Руководитель#Омская область#Омскоблавтотранс#Предприятие#Автобусы#Директор#Евгений Игишев#Планы#Коллектив
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