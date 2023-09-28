Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
В «Омскоблавтотрансе» назначили нового директора. Предприятие возглавил Дмитрий Михайлов. Зампредседателя регионального правительства Динар Курманов сегодня, 28 сентября, представил руководителя коллективу.
«Познакомился с предприятием лично, безусловно, работы предстоит много, продолжаем идти к намеченным целям. Желаю Дмитрию Анатольевичу крепкого здоровья, неиссякаемого интереса к своей деятельности, энергии и сил для реализации намеченных планов», — написал Курманов в своем телеграм-канале.
Заместитель председателя правительства Омской области, что региону одобрили казначейский кредит на покупку новых автобусов.