Онбординг сотрудников. Омичи рассказали, как им легче влиться в новый коллектив

Работники видят много плюсов в системной адаптации на новой должности. 60% считают, что это поможет быстрее разобраться в задачах, 13% почувствовали бы себя комфортнее, а 10% лучше поняли бы структуру компании. 8% отметили, что быстрее вольются в коллектив и решат, хотят ли остаться в компании.