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Posted 16 сентября, 08:16

Published 16 сентября, 08:16

Modified 16 сентября, 08:16

Updated 16 сентября, 08:16

Иллюстрация

Онбординг сотрудников. Омичи рассказали, как им легче влиться в новый коллектив

16 сентября 2024, 08:16
Фото: Изображение Midjourney
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Большинство омичей хотели бы начинать работу под руководством наставников

Согласно свежим исследованиям, легче всего сотрудникам адаптироваться на новой работе, если им будет помогать более опытный коллега.

Согласно исследованию, проведённому онлайн-платформой по поиску работы hh.ru, 77% омичей предпочли бы иметь наставника на новой работе. Это желание они объясняют с недостатком программ адаптации в большинстве компаний региона.

Исследование показало, что в 63% организаций Омской области нет системных программ адаптации для новых сотрудников. Ещё 14% работников слышали о таких программах, но не знают подробностей. Лишь 23% респондентов отметили, что их работодатели активно занимаются онбордингом новичков.

Наибольшую осведомлённость о программах адаптации продемонстрировали сотрудники из сферы управления персоналом (39,1%) и высшего/среднего менеджмента (37,3%). В то же время работники строительной сферы (12,8%) и административного персонала (16,1%) реже всего были в курсе существования таких инициатив.

Работники видят много плюсов в системной адаптации на новой должности. 60% считают, что это поможет быстрее разобраться в задачах, 13% почувствовали бы себя комфортнее, а 10% лучше поняли бы структуру компании. 8% отметили, что быстрее вольются в коллектив и решат, хотят ли остаться в компании.

Что касается формата адаптации, 77% выбрали наличие наставника на период испытательного срока. Половина респондентов подчеркнула важность личного знакомства с коллегами и руководством (52%), а 33% хотели бы экскурсию по офису. Менее популярными оказались презентации, видео-приветствия и игровые приложения (по 19%).

Интерес к наставнику особенно высок среди рекрутеров (85%) и ИТ-специалистов (84%). В то же время маркетологи (32%), HR-специалисты (26%) и менеджеры по продажам (25%) проявляют больший интерес к игровым формам адаптации через мобильные приложения.

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#Кристина Антоносян#Работа#Омск#Омская область#Россия#Новости#Коллектив#Маркетологи
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