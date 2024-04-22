Ушел из жизни заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ Владимир Прудников

Ученый проработал в университете более 45 лет. Владимир Прудников занимался большим спектром исследований. Достиг значительных результатов в теоретическом и численном влиянии беспорядка на фазовые переходы, теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники.