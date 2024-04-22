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Ушел из жизни заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ Владимир Прудников

22 апреля 2024, 07:34
Фото: 1MI
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Ученому был 71 год.

Накануне, 21 апреля, на 72 году жизни скоропостижно скончался заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Прудников.

Ученый проработал в университете более 45 лет. Владимир Прудников занимался большим спектром исследований. Достиг значительных результатов в теоретическом и численном влиянии беспорядка на фазовые переходы, теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники.

«Профессор Прудников всегда был активным человеком, участвовал в спортивных мероприятиях. Он сам поддерживал спортивную форму и призывал к этому не только своих детей, но и всех сотрудников кафедры. Он создал дружный, сплоченный, ориентированный на результат коллектив», — сообщили в вузе.
Фото: Пресс-центр ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Васильевича.

#Евгений Игишев#Общество#Спорт#Омск#Омская область#ОмГУ#Коллектив#Профессор
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