Ушел из жизни заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ Владимир Прудников

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Накануне, 21 апреля, на 72 году жизни скоропостижно скончался заведующий кафедрой теоретической физики ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, доктор физико-математических наук, профессор Владимир Прудников.
Ученый проработал в университете более 45 лет. Владимир Прудников занимался большим спектром исследований. Достиг значительных результатов в теоретическом и численном влиянии беспорядка на фазовые переходы, теории поверхностных свойств твердых тел, трибологии и спинтроники.
«Профессор Прудников всегда был активным человеком, участвовал в спортивных мероприятиях. Он сам поддерживал спортивную форму и призывал к этому не только своих детей, но и всех сотрудников кафедры. Он создал дружный, сплоченный, ориентированный на результат коллектив», — сообщили в вузе.
Редакция Города55 выражает соболезнования родным, близким и коллегам Владимира Васильевича.