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Posted 6 декабря, 05:03

Published 6 декабря, 05:03

Modified 6 декабря, 05:06

Updated 6 декабря, 05:06

Группа из Омска «5УТРА» выпустила долгожданный хит с Сергеем Жуковым

Долгожданный релиз: омская группа «5УТРА» выпустила трек с Сергеем Жуковым

6 декабря 2024, 05:03
Фото: Изображение Midjourney.

Группа из Омска «5УТРА» выпустила долгожданный хит с Сергеем Жуковым

«Вытри слезы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает,» — такие строчки звучат в новом хите.

Омская группа «5УТРА» анонсировала свою новую песню 25 ноября с участием знаменитого артиста, и вот, наконец, она вышла в свет 6 декабря. Основатели коллектива, Никита и Анна Беляковы, заранее поделились с поклонниками тизером композиции, а сам трек заинтересовал слушателей еще до релиза.

Сегодняшняя ночь принесла долгожданный сюрприз для поклонников «5УТРА» и Сергея Жукова — новый трек «Малая» стал доступен на всех музыкальных платформах. О релизе сообщила омская группа на своей странице ВКонтакте.

Это совместная работа легендарного солиста «Руки вверх!» и молодого, но уже популярного коллектива. Трек по праву стал подарком для всех фанатов.

В песне звучит запоминающийся момент: «Вытри слезы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает», который уже начал зажигать в сердцах слушателей. Судя по отзывам, теперь этот текст будет звучать у каждого жителя Омска.

Напомним, что концерт омской группы (6+), который был перенесен, состоится в ночном клубе «Ангар».

Концерт омской группы «5УТРА» перенесли на следующий год
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#Диана Рязанцева#Музыка#ВКонтакте#Песня#Коллектив#5УТРА#Омская группа#Сергей Жуков#Руки вверх#Релиз#Новый трек
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