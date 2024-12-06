Долгожданный релиз: омская группа «5УТРА» выпустила трек с Сергеем Жуковым

Posted 6 декабря, 05:03
Published 6 декабря, 05:03
Modified 6 декабря, 05:06
Updated 6 декабря, 05:06
Омская группа «5УТРА» анонсировала свою новую песню 25 ноября с участием знаменитого артиста, и вот, наконец, она вышла в свет 6 декабря. Основатели коллектива, Никита и Анна Беляковы, заранее поделились с поклонниками тизером композиции, а сам трек заинтересовал слушателей еще до релиза.
Сегодняшняя ночь принесла долгожданный сюрприз для поклонников «5УТРА» и Сергея Жукова — новый трек «Малая» стал доступен на всех музыкальных платформах. О релизе сообщила омская группа на своей странице ВКонтакте.
Это совместная работа легендарного солиста «Руки вверх!» и молодого, но уже популярного коллектива. Трек по праву стал подарком для всех фанатов.
В песне звучит запоминающийся момент: «Вытри слезы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает», который уже начал зажигать в сердцах слушателей. Судя по отзывам, теперь этот текст будет звучать у каждого жителя Омска.
Напомним, что концерт омской группы (6+), который был перенесен, состоится в ночном клубе «Ангар».