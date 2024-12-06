Долгожданный релиз: омская группа «5УТРА» выпустила трек с Сергеем Жуковым

В песне звучит запоминающийся момент: «Вытри слезы и танцуй, малая… Ты лучше его новой, он скоро это узнает», который уже начал зажигать в сердцах слушателей. Судя по отзывам, теперь этот текст будет звучать у каждого жителя Омска.