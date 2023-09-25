Зарплата и атмосфера в коллективе. Омичи рассказали, что мотивирует их в работе

7% респондентов ответили, что их вдохновляет достижение целей, 6% — общение с людьми, 5% — атмосфера в коллективе. 3% опрошенных мотивирует возможность творить, а 1% вдохновляются тем, что занимаются любимым делом. Также 1% набрали пункты: интерес к работе, новые задачи, обучение. Другими источниками вдохновения для омичей служат благодарность клиентов, ответственность, стабильность, уважение к профессии и прочее.