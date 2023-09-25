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Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

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Зарплата и атмосфера в коллективе. Омичи рассказали, что мотивирует их в работе

25 сентября 2023, 09:12
Фото: Midjourney
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Жители Омской области рассказали, что вдохновляет их в работе

Каждый десятый признался, что в работе его ничего не вдохновляет.

Омичи рассказали, что вдохновляет их на работе. Главным мотивирующим фактором оказалась зарплата. Так ответили 29% опрошенных жителей Омска. Опрос в сентябре провел сервис по поиску работы SuperJob.

7% респондентов ответили, что их вдохновляет достижение целей, 6% — общение с людьми, 5% — атмосфера в коллективе. 3% опрошенных мотивирует возможность творить, а 1% вдохновляются тем, что занимаются любимым делом. Также 1% набрали пункты: интерес к работе, новые задачи, обучение. Другими источниками вдохновения для омичей служат благодарность клиентов, ответственность, стабильность, уважение к профессии и прочее.

10% омичей сообщили, что их ничего не вдохновляет в работе.

Ранее Город55 рассказывал, что Омск попал в середину списка российских городов по уровню зарплат. По итогам первого полугодия 2023 года омичи получали в среднем 54,3 тысячи рублей в месяц.

Омск попал на 42-ю строчку в рейтинге зарплат среди российских городов
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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Зарплата#Средняя зарплата#Евгений Игишев#Работодатель#Коллектив
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