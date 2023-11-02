Коллектив, график, отношения с руководством. Из-за чего омичи увольняются с работы

Также большинство работающих омичей (88%) сообщили, что работодатель не оказывает психологическую поддержку. У 6% в компаниях есть вебинары и тренинги, для 5% услуги психолога входят в ДМС. Только у 2% жителей Омска на работе есть корпоративный психолог или доступ к горячей линии психологической помощи.