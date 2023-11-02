Коллектив, график, отношения с руководством. Из-за чего омичи увольняются с работы

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:32
Updated Сегодня, 03:32
Большинство омичей (82%) считают, что постоянные стрессы на работе могут привести к увольнению. При этом 40% опрошенных жителей региона сообщили, что хотя бы раз меняли место работы по этой причине. Мнение омичей узнал сервис по поиску вакансий HeadHunter.
Чаще всего из-за стрессовых ситуаций увольняются маркетологи (59%), специалисты по управлению персоналом (57%) и бухгалтеры (53%). Еще у 47% жителей региона подобного опыта не было, а 12% затруднились ответить.
Причины, из-за которых сотрудники испытывают стресс, названы следующие: неуверенность в завтрашнем дне, проблемы с руководством, напряженная атмосфера в коллективе, сроки выполнения задач, график работы.
Также большинство работающих омичей (88%) сообщили, что работодатель не оказывает психологическую поддержку. У 6% в компаниях есть вебинары и тренинги, для 5% услуги психолога входят в ДМС. Только у 2% жителей Омска на работе есть корпоративный психолог или доступ к горячей линии психологической помощи.