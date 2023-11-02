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Коллектив, график, отношения с руководством. Из-за чего омичи увольняются с работы

2 ноября 2023, 03:30
Фото: Midjourney
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Омичи рассказали о причинах стресса на работе, которые приводят к увольнению

Большинство жителей региона сообщили, что им не оказывают психологическую помощь на рабочем месте.

Большинство омичей (82%) считают, что постоянные стрессы на работе могут привести к увольнению. При этом 40% опрошенных жителей региона сообщили, что хотя бы раз меняли место работы по этой причине. Мнение омичей узнал сервис по поиску вакансий HeadHunter.

Чаще всего из-за стрессовых ситуаций увольняются маркетологи (59%), специалисты по управлению персоналом (57%) и бухгалтеры (53%). Еще у 47% жителей региона подобного опыта не было, а 12% затруднились ответить.

Причины, из-за которых сотрудники испытывают стресс, названы следующие: неуверенность в завтрашнем дне, проблемы с руководством, напряженная атмосфера в коллективе, сроки выполнения задач, график работы.

Также большинство работающих омичей (88%) сообщили, что работодатель не оказывает психологическую поддержку. У 6% в компаниях есть вебинары и тренинги, для 5% услуги психолога входят в ДМС. Только у 2% жителей Омска на работе есть корпоративный психолог или доступ к горячей линии психологической помощи.

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#Общество#Работа#Омск#Увольнение#Руководство#Евгений Игишев#Стресс на работе#Психологическое здоровье#Коллектив
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