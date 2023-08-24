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Место катастрофы самолета под Тверью

Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация

23 августа 2023, 22:22
Фото: Соцсети
Место катастрофы самолета под Тверью

Росавиация подтвердила гибель Евгения Пригожина в катастрофе самолета под Тверью

Вместе с ним на борту бизнес-джета находился и его правая рука Дмитрий Уткин.

Росавиация официально опубликовала список пассажиров самолета Embraer — 135, который потерпел крушение в Тверской области в среду 23 августа. Среди них значится Евгений Пригожин.

Сам список опубликован на латинице, приводим его полностью и без купюр:

Пассажиры:

  • Propustin Sergey
  • Makaryan Evgeniy
  • Totmin Aleksandr
  • Chekalov Valeriy
  • Utkin Dmitriy
  • Matuseev Nikolay
  • Prigozhin Evgeniy

Члены экипажа:

  • Levshin Aleksei, командир;
  • Karimov Rustam, второй пилот;
  • Raspopova Kristina, бортпроводник.

По данным ведомства, борт принадлежал ООО «МНТ- Аэро», которое специализировалось на бизнес перевозках. Самолет совершал перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург.

«Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования», — сообщается в официальном сообщении ведомства.

Также, по данным МЧС, все поисковые работы на месте катастрофы завершены, — все тела найдены.

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