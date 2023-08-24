Евгений Пригожин погиб при крушении самолета под Тверью — Росавиация

Posted Сегодня, 22:22
Published Сегодня, 22:22
Modified Сегодня, 22:22
Updated Сегодня, 22:22
Росавиация официально опубликовала список пассажиров самолета Embraer — 135, который потерпел крушение в Тверской области в среду 23 августа. Среди них значится Евгений Пригожин.
Сам список опубликован на латинице, приводим его полностью и без купюр:
Пассажиры:
Члены экипажа:
По данным ведомства, борт принадлежал ООО «МНТ- Аэро», которое специализировалось на бизнес перевозках. Самолет совершал перелет по маршруту Москва — Санкт-Петербург.
«Комиссия Росавиации приступает к первоначальным действиям на месте происшествия, а также начала сбор фактических материалов о подготовке экипажа, техническом состоянии воздушного судна, метеорологической обстановке на маршруте полёта, работе диспетчерских служб и наземного радиотехнического оборудования», — сообщается в официальном сообщении ведомства.
Также, по данным МЧС, все поисковые работы на месте катастрофы завершены, — все тела найдены.