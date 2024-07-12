Трое погибли. В Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100»

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
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Updated Сегодня, 13:39
Сегодня, 12 июля, в Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100», лайнер упал в лесном массиве в районе Коломны. В МЧС России сообщили, что в момент крушения в самолете находились трое членов экипажа, они, по предварительной информации, погибли. Жертв среди наседания нет.
По данным агентства «Интерфакс», Superjet выполнял тестовый полет после капремонта.
Сейчас на месте работают экстренные службы, об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Коломенского округа Александр Гречищев.