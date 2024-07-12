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В Подмосковье потерпел крушение пассажирский «Superjet 100»

Трое погибли. В Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100»

12 июля 2024, 13:39
Фото: 1MI

В Подмосковье потерпел крушение пассажирский «Superjet 100»

По предварительным данным, пассажирский «Superjet 100» потерпел крушение в районе Коломны, в момент падения в самолете находились трое членов экипажа.

Сегодня, 12 июля, в Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100», лайнер упал в лесном массиве в районе Коломны. В МЧС России сообщили, что в момент крушения в самолете находились трое членов экипажа, они, по предварительной информации, погибли. Жертв среди наседания нет.

По данным агентства «Интерфакс», Superjet выполнял тестовый полет после капремонта.

Сейчас на месте работают экстренные службы, об этом в своем телеграм-канале рассказал глава Коломенского округа Александр Гречищев.

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