Трое погибли. В Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100»

Сегодня, 12 июля, в Подмосковье разбился пассажирский «Superjet 100», лайнер упал в лесном массиве в районе Коломны. В МЧС России сообщили, что в момент крушения в самолете находились трое членов экипажа, они, по предварительной информации, погибли. Жертв среди наседания нет.