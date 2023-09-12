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Самолет сел в поле

За испуг. Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят компенсацию

12 сентября 2023, 16:18
Фото: Правительство Омской области
Самолет сел в поле

Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят по 100 тысяч за испуг

Об этом заявил генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалиний», который и принадлежал Airbus A320.

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, на какую компенсацию могут рассчитывать пассажиры самолета, летевшего по маршруту Сочи — Омск и совершившего вынужденную посадку на поле в Новосибирской области.

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«Есть договоренность со страховой компанией „Альфа-страхование“, что каждому пассажиру будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», — заявил Сергей Скуратов.

О том, какой испуг и какие эмоции испытали эти самые пассажиры, Город55 рассказывал ранее. Посмотреть можно ниже по ссылке.

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Напомним, командир самолета Airbus A320 при заходе на посадку в Омске заявил о неполадках в гидравлической системе, мол она вся вытекла, и решил уйти в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Однако лайнеру не хватило топлива, и он был вынужден садиться в чистое поле в Убинском районе Новосибирской области. Как ранее сообщал Город55, площадка для посадки оказалась рядом с кладбищем.

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Сейчас по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Между тем, по мнению бывшего директоры омского аэропорта Сергея Круглова, с которым переговорил Город55, в таких условиях этот борт мог спокойно сесть и в Омске, на крайний случай в аэропорту Омск — Северный.

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