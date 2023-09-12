За испуг. Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят компенсацию

Напомним, командир самолета Airbus A320 при заходе на посадку в Омске заявил о неполадках в гидравлической системе, мол она вся вытекла, и решил уйти в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Однако лайнеру не хватило топлива, и он был вынужден садиться в чистое поле в Убинском районе Новосибирской области. Как ранее сообщал Город55, площадка для посадки оказалась рядом с кладбищем.