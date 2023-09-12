За испуг. Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят компенсацию

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов рассказал, на какую компенсацию могут рассчитывать пассажиры самолета, летевшего по маршруту Сочи — Омск и совершившего вынужденную посадку на поле в Новосибирской области.
«Есть договоренность со страховой компанией „Альфа-страхование“, что каждому пассажиру будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», — заявил Сергей Скуратов.
О том, какой испуг и какие эмоции испытали эти самые пассажиры, Город55 рассказывал ранее. Посмотреть можно ниже по ссылке.
Напомним, командир самолета Airbus A320 при заходе на посадку в Омске заявил о неполадках в гидравлической системе, мол она вся вытекла, и решил уйти в аэропорт Толмачево в Новосибирске. Однако лайнеру не хватило топлива, и он был вынужден садиться в чистое поле в Убинском районе Новосибирской области. Как ранее сообщал Город55, площадка для посадки оказалась рядом с кладбищем.
Сейчас по факту этого инцидента возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Между тем, по мнению бывшего директоры омского аэропорта Сергея Круглова, с которым переговорил Город55, в таких условиях этот борт мог спокойно сесть и в Омске, на крайний случай в аэропорту Омск — Северный.