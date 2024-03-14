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На омском левобережье прорвало канализацию, принадлежащую супермаркету

Стоит вонь. На омском левобережье прорвало канализацию, принадлежащую супермаркету

14 марта 2024, 11:37
Фото: 1MI

На омском левобережье прорвало канализацию, принадлежащую супермаркету

Канализационные сети на бульваре Архитекторов уже обследовали специалисты.

Сегодня утром на Левом берегу Омска прорвало канализацию, случилось это по адресу бульвар Архитекторов, 3/ 4. Из-за аварии на участке, жители близлежащих домов начали жаловаться на неприятный запах и неудобство в проезде.

В единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Городу55 рассказали, что сети уже обследовали. Оказалось, что они частные и принадлежат магазину «Магнит».

«По данному дому городская канализация провела обследование. Выяснилось, что эти канализационные сети принадлежат магазину „Магнит“. Информацию о происшествии дополнительно направили в администрацию Кировского округа и в департамент контроля», — рассказали в городской администрации.
Видео: Город55

Напомним, что в середине февраля прорвало трубу в омском велотреке, с потолка прямо на деревянное покрытие лилась вода. До приезда спецслужб, спортсмены пытались спасти пол своими силами.

Ничего не вздулось. В Омске затопило крытый велотрек из-за прорыва трубы
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#Видео#Омск#Омская область#Канализация#Новости#Анастасия Баянова#Проблемы с канализацией#Канализационные сети
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