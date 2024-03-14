Стоит вонь. На омском левобережье прорвало канализацию, принадлежащую супермаркету

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Сегодня утром на Левом берегу Омска прорвало канализацию, случилось это по адресу бульвар Архитекторов, 3/ 4. Из-за аварии на участке, жители близлежащих домов начали жаловаться на неприятный запах и неудобство в проезде.
В единой дежурно-диспетчерской службе мэрии Городу55 рассказали, что сети уже обследовали. Оказалось, что они частные и принадлежат магазину «Магнит».
«По данному дому городская канализация провела обследование. Выяснилось, что эти канализационные сети принадлежат магазину „Магнит“. Информацию о происшествии дополнительно направили в администрацию Кировского округа и в департамент контроля», — рассказали в городской администрации.
Напомним, что в середине февраля прорвало трубу в омском велотреке, с потолка прямо на деревянное покрытие лилась вода. До приезда спецслужб, спортсмены пытались спасти пол своими силами.