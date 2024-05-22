«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Жалоба на ситуацию появилась в паблике «Омск онлайн». По словам горожан, ежегодно участок природного парка «Птичья гавань» страдает от затопления канализационными водами. Проблема повторилась и в этом году.
«В ночь с 19 на 20 мая произошло очередное затопление территории в районе 1-го Островского переулка. Залито все фекалиями, мусором», — написал омич.
Город55 обратился за комментарием в министерство природы Омской области. Там сообщили, что затопление действительно было, прилив загрязненных вод прекратился днем 20 мая. Информация о затоплении была передана в природоохранную прокуратуру.
«20 мая утром на территории природного парка „Птичья гавань“ был зафиксирован факт затопления канализационными стоками рельефа местности без попадания в водный объект. Специалистами центра экомониторинга Минприроды были отобраны пробы атмосферного воздуха в северной части парка, вблизи канализационной камеры, а также в районе жилого сектора с учетом метеорологических условий. Превышений ПДК сероводорода и аммиака не зафиксировано. В настоящее время перелив канализационных стоков отсутствует», — рассказали в министерстве.