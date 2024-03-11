Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Омский водоканал занимается обслуживанием канализационной сети на улице Пригородной с начала марта. Специалисты промыли 800 метров канализации и провели техобслуживание насосной станции.
Директор по производству омского водоканала Сергей Голиченко рассказал, что работы на Пригородной проводятся по договору аварийного прикрытия.
«В целом состояние сетей и насосной станции удовлетворительное. Одной из причин остановки насосов становится мусор, сбрасываемый жителями домов в канализацию», — добавил Сергей Голиченко.
С 6 по 8 марта сети промывали три бригады рабочих. Чтобы качественно прочистить проблемные участки, сотрудники водоканала использовали гидродинамическую машину. Во время работ на сетях и станции удалось извлечь около 4 кубометров мусора.
В 2023 году застройщик передал коммунальную инфраструктуру администрации Омска. Напомним, с начала 2024 года жители одной из многоэтажек на Пригородной неоднократно жаловались на затопления подвала. Проблема стала настолько невыносимой, что они написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.