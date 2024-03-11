Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной

В 2023 году застройщик передал коммунальную инфраструктуру администрации Омска. Напомним, с начала 2024 года жители одной из многоэтажек на Пригородной неоднократно жаловались на затопления подвала. Проблема стала настолько невыносимой, что они написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.