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Канализационные сети на улице Пригородной начал обслуживать омский водоканал

Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной

11 марта 2024, 09:06
Фото: 1MI

Канализационные сети на улице Пригородной начал обслуживать омский водоканал

Специалисты уже промыли 800 метров сетей и провели техобслуживание насосной станции.

Омский водоканал занимается обслуживанием канализационной сети на улице Пригородной с начала марта. Специалисты промыли 800 метров канализации и провели техобслуживание насосной станции.

Директор по производству омского водоканала Сергей Голиченко рассказал, что работы на Пригородной проводятся по договору аварийного прикрытия.

«В целом состояние сетей и насосной станции удовлетворительное. Одной из причин остановки насосов становится мусор, сбрасываемый жителями домов в канализацию», — добавил Сергей Голиченко.

С 6 по 8 марта сети промывали три бригады рабочих. Чтобы качественно прочистить проблемные участки, сотрудники водоканала использовали гидродинамическую машину. Во время работ на сетях и станции удалось извлечь около 4 кубометров мусора.

В 2023 году застройщик передал коммунальную инфраструктуру администрации Омска. Напомним, с начала 2024 года жители одной из многоэтажек на Пригородной неоднократно жаловались на затопления подвала. Проблема стала настолько невыносимой, что они написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину.

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#Омск#Омская область#Водоканал#Канализация#Новости#Анастасия Баянова#Омский водоканал#Проблемы с канализацией#Канализационные сети
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