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Хирург

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2024
«Приходится в Омск ездить». Черлакский район остался без врача-хирурга
15 апреля, 10:04
2023
Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом
16 декабря 2023, 04:44
Спасли от неминуемой смерти. Омские врачи прооперировали парня с ножом в груди
Когда нож вынули, то началась сильное кровотечение, однако все обошлось.
29 августа 2023, 03:14
Видел только свет. В Омске вернули зрение вахтовику, которому попала соринка в глаз
Заноза размером в 4 мм нанесла серьезный вред здоровью мужчины.
8 августа 2023, 05:03
Шок. Киста угрожающих размеров. Омские врачи спасли младенца с аномалией головного мозга
Малыша уже выписали на амбулаторное лечение.
19 июля 2023, 07:22
Уже не мог дышать. Врачи удалили омичу огромную шишку на шее и спасли от инсульта
Мужчина отказывался от операции до последнего.
23 марта 2023, 06:09
«Счет шел на минуты». Омские хирурги спасли жизнь коллеге с ножевым ранением
Мужчина находится в медучреждении.
3 февраля 2023, 12:10

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