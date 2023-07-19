Киста угрожающих размеров. Омские врачи спасли младенца с аномалией головного мозга

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
В региональном минздраве рассказали о спасении годовалого малыша, у которого возникла аномалия развития головного мозга. У ребенка обнаружили кисту прозрачной перегородки. Как правило, угрозы для здоровья нет, если она не превышает нескольких миллиметров.
В этом случае киста у младенца достигла таких размеров, что в полости черепа начала скапливаться жидкость. Если бы не вмешательство врачей, то в последствии у малыша могли наблюдаться задержки в развитии, а также повышение внутричерепного давления.
С помощью современного эндоскопического оборудования медики перфорировали стенку кисты и наладили ликвороток в головном мозге.
«Маленький пациент чувствует себя хорошо, он выписан на амбулаторное лечение. В дальнейшем малыш будет находиться под пристальным наблюдением наших специалистов», — добавили в пресс-центре областного минздрава.
Операцию проводили опытные нейрохирурги Руслан Коваль и Евгений Петруша. При этом за время работы в медицине они еще не встречались с подобным случаем.
Ранее Город55 писал о спасении 85-летней пациентки. Пенсионерка потеряла сознание у себя дома, у нее почти остановилось сердце, но все обошлось. Медики Клинической медико-санитарной части № 9 привели ее в чувство и провели операцию.