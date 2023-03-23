Уже не мог дышать. Врачи удалили омичу огромную шишку на шее и спасли от инсульта

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Омские врачи из областной больницы спасли пациента от смерти и инсульта. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, мужчина несколько месяцев назад травмировал шею, но в больницу не обращался, так как боялся.
На шее постепенно стала расти шишка. Когда она достигла огромных размеров, житель Омской области все-таки отправился в ОКБ. Врачи нашли у него аневризму сонной артерии, при которой возможны лишь два исхода, и оба неутешительные: либо кровотечение и смерть, либо инсульт. Однако, от операции мужчина отказался, опять же из-за страха.
Но в последствии пациент обратился к врачам повторно — настояли родственники. К этому моменту мужчина уже практически не мог дышать.
«Риски были очень высоки потерять такого пациента, потому что при кровотечении из сонной артерии, особенно в таком состоянии, за пару минут теряется вся кровь. Еще переживали за инсульт, так как при пережатии сонной артерии кровь перестает поступать в головной мозг и если это длится более 30 минут, то может сформироваться инсульт, — поделился сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко. — Такую операцию я делал впервые. Пришлось еще и кожу иссекать, которая уже некротизировалась, сам такое впервые увидел. Не все верили в положительный исход. Но мы его добились».
В больнице добавили, что операцию и послеоперационный период пациент перенес без осложнений. И если до лечения мужчина не хотел ничего делать и ругался с персоналом, то сейчас пребывает в позитивном настроении.