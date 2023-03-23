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Published Сегодня, 06:09

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Updated Сегодня, 06:15

Уже не мог дышать. Врачи удалили омичу огромную шишку на шее и спасли от инсульта

23 марта 2023, 06:09
Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области
На операцию мужчина согласился в последний момент

Омские врачи спасли пациента от инсульта, удалив шишку на шее

Мужчина отказывался от операции до последнего.

Омские врачи из областной больницы спасли пациента от смерти и инсульта. Как рассказали в пресс-службе регионального минздрава, мужчина несколько месяцев назад травмировал шею, но в больницу не обращался, так как боялся. 

На шее постепенно стала расти шишка. Когда она достигла огромных размеров, житель Омской области все-таки отправился в ОКБ. Врачи нашли у него аневризму сонной артерии, при которой возможны лишь два исхода, и оба неутешительные: либо кровотечение и смерть, либо инсульт. Однако, от операции мужчина отказался, опять же из-за страха.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Но в последствии пациент обратился к врачам повторно — настояли родственники. К этому моменту мужчина уже практически не мог дышать.

«Риски были очень высоки потерять такого пациента, потому что при кровотечении из сонной артерии, особенно в таком состоянии, за пару минут теряется вся кровь. Еще переживали за инсульт, так как при пережатии сонной артерии кровь перестает поступать в головной мозг и если это длится более 30 минут, то может сформироваться инсульт, — поделился сосудистый хирург ОКБ Максим Герасименко. — Такую операцию я делал впервые. Пришлось еще и кожу иссекать, которая уже некротизировалась, сам такое впервые увидел. Не все верили в положительный исход. Но мы его добились».

В больнице добавили, что операцию и послеоперационный период пациент перенес без осложнений. И если до лечения мужчина не хотел ничего делать и ругался с персоналом, то сейчас пребывает в позитивном настроении.

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#Медицина#Врачи#Пациент#Хирург#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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