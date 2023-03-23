Уже не мог дышать. Врачи удалили омичу огромную шишку на шее и спасли от инсульта

На шее постепенно стала расти шишка. Когда она достигла огромных размеров, житель Омской области все-таки отправился в ОКБ. Врачи нашли у него аневризму сонной артерии, при которой возможны лишь два исхода, и оба неутешительные: либо кровотечение и смерть, либо инсульт. Однако, от операции мужчина отказался, опять же из-за страха.