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Published Сегодня, 12:10

Modified Сегодня, 12:12

Updated Сегодня, 12:12

«Счет шел на минуты». Омские хирурги спасли жизнь коллеге с ножевым ранением

3 февраля 2023, 12:10
Фото: Город55

В Омске хирурги спасли коллегу с ножевым ранением

Мужчина находится в медучреждении.

Сегодня, 3 февраля фельдшера скорой помощи доставили с ножевым ранением в городскую клиническую больницу № 1 им. Кабанова, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.

Бригаде абдоминальных и торакальных хирургов удалось спасти жизнь мужчине. Отметим, что ранение было серьезным, и счет шел на минуты. В настоящее время пациент находится в больнице под наблюдением врачей.

Сотрудники полиции установили, что ранение мужчине нанесли в ходе бытового конфликта по месту жительства. Отметим, что в данный момент подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

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#Ксения Карагодина#Ножевое ранение#Хирург#Спасение#Общество#Город#Происшествия#Полиция#Новости#Омск#Омская область
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