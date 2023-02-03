«Счет шел на минуты». Омские хирурги спасли жизнь коллеге с ножевым ранением

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:12
Updated Сегодня, 12:12
Сегодня, 3 февраля фельдшера скорой помощи доставили с ножевым ранением в городскую клиническую больницу № 1 им. Кабанова, об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Омской области.
Бригаде абдоминальных и торакальных хирургов удалось спасти жизнь мужчине. Отметим, что ранение было серьезным, и счет шел на минуты. В настоящее время пациент находится в больнице под наблюдением врачей.
Сотрудники полиции установили, что ранение мужчине нанесли в ходе бытового конфликта по месту жительства. Отметим, что в данный момент подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.