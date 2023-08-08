Видел только свет. В Омске вернули зрение вахтовику, которому попала соринка в глаз

Вахтовик же решил поехать за помощью в Омск, но в дороге ситуация ухудшилась. Воспалительный процесс прогрессировал, пациент мог потерять зрение. Как установили специалисты офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева, соринка травмировала роговицу, хрусталик, стекловидное тело и сетчатку. Размер заносы составил всего лишь 4 мм, но этого хватило, чтобы серьезно травмировать глаз.