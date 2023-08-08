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Видел только свет. В Омске вернули зрение вахтовику, которому попала соринка в глаз

8 августа 2023, 05:03
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Омские хирурги вернули зрение вахтовику, которому попала в глаз металлическая стружка

Заноза размером в 4 мм нанесла серьезный вред здоровью мужчины.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали об успешных операциях, проведенных омскими офтальмологами. Помощь понадобилась мужчине, которому в глаз во время работы попала металлическая стружка.

Он трудился на вахте на территории Иркутской области, но пренебрегал техникой безопасности. Работа проходила без защитных очков. Врачи рекомендовали ему срочную госпитализацию, так как повреждение было достаточно серьезным.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Омской области

Вахтовик же решил поехать за помощью в Омск, но в дороге ситуация ухудшилась. Воспалительный процесс прогрессировал, пациент мог потерять зрение. Как установили специалисты офтальмологической больницы им. В. П. Выходцева, соринка травмировала роговицу, хрусталик, стекловидное тело и сетчатку. Размер заносы составил всего лишь 4 мм, но этого хватило, чтобы серьезно травмировать глаз.

Сначала хирурги удалили заносу и ушили рану в роговице. После был назначен противоспалительный курс. Однако видел мужчина тем глазом уже только свет. Благодаря омским специалистам Андрею Яворскому и Ольге Выходцевой удалось восстановить зрение на 60%. Для этого понадобилось две операции.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Новости#Омск#Минздрав Омской области#Хирург#Офтальмолог#Вахтовик#Операция#Зрение#Травма
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