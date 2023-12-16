Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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Updated Сегодня, 04:59
Врачи омской БСМП №1 за один день спасли двух омичек с инсультом, сообщили сегодня, 16 декабря, в региональном минздраве.
Жительница Омска Елена Талащенко почувствовала себя плохо на работе, в глазах «поплыло», а уже дома у женщины начала сильно болеть голова.
«При поступлении в стационар у 40-летней пациентки полностью отсутствовала речь. Других жизнеугрожающих симптомов инсульта не было. Этот факт подсказывал нам, что проблему нужно искать в периферических сосудах. Тромб мы обнаружили в дистальном отделе средней мозговой артерии», —рассказал врач Владимир Сысенко.
Сгусток из артерии извлекли. Врачи сообщили, что к пациентке вернулась речь еще на хирургическом столе.
Через несколько часов в больницу поступила вторая пациентка — 81-летняя женщина. Она находилась в коме. Омичке удалили тромб из сонной артерии.
«К нам она поступила на ИВЛ, в очень тяжелом состоянии. Но благодаря своевременно оказанной специализированной помощи на другой день после операции женщина встала и сама пошла», —поделилась завотделением неврологии Елена Страутманис.
Врачи напомнили, что первых подозрениях на инсульт необходимо обращаться за медицинской помощью. Чем раньше это сделать, тем больше шансов на спасение и дальнейшее восстановление.
Ранее Город55 сообщал, что в Омске врачи вытащили из пожилой пациентки камень размером с куриное яйцо.