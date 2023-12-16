Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом

Омские врачи за один день спасли двух пациенток с инсультом в тяжелом состоянии

Врачи напомнили, что первых подозрениях на инсульт необходимо обращаться за медицинской помощью. Чем раньше это сделать, тем больше шансов на спасение и дальнейшее восстановление.