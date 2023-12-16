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Published Сегодня, 04:44

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Updated Сегодня, 04:59

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Доставили в коме. Врачи за один день спасли двух омичек с инсультом

16 декабря 2023, 04:44
Фото: 1MI
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Омские врачи за один день спасли двух пациенток с инсультом в тяжелом состоянии

Врачи напомнили, что первых подозрениях на инсульт необходимо обращаться за медицинской помощью. Чем раньше это сделать, тем больше шансов на спасение и дальнейшее восстановление.

Врачи омской БСМП №1 за один день спасли двух омичек с инсультом, сообщили сегодня, 16 декабря, в региональном минздраве.

Жительница Омска Елена Талащенко почувствовала себя плохо на работе, в глазах «поплыло», а уже дома у женщины начала сильно болеть голова.

«При поступлении в стационар у 40-летней пациентки полностью отсутствовала речь. Других жизнеугрожающих симптомов инсульта не было. Этот факт подсказывал нам, что проблему нужно искать в периферических сосудах. Тромб мы обнаружили в дистальном отделе средней мозговой артерии», —рассказал врач Владимир Сысенко.

Сгусток из артерии извлекли. Врачи сообщили, что к пациентке вернулась речь еще на хирургическом столе.

Фото: Минздрав Омской области

Через несколько часов в больницу поступила вторая пациентка — 81-летняя женщина. Она находилась в коме. Омичке удалили тромб из сонной артерии.

«К нам она поступила на ИВЛ, в очень тяжелом состоянии. Но благодаря своевременно оказанной специализированной помощи на другой день после операции женщина встала и сама пошла», —поделилась завотделением неврологии Елена Страутманис.

Врачи напомнили, что первых подозрениях на инсульт необходимо обращаться за медицинской помощью. Чем раньше это сделать, тем больше шансов на спасение и дальнейшее восстановление.

Ранее Город55 сообщал, что в Омске врачи вытащили из пожилой пациентки камень размером с куриное яйцо.

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#Здоровье#Пенсионерка#Восстановление#Инвалидность#Хирург#Скорая#Пациентка#Инсульт#Евгений Игишев#Кома
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