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Г-Драйв Арена

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2024
Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
23 октября, 15:56
Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»
31 августа, 04:13
После хоккейного матча на G-Drive Арене шаттлы развезут омичей в разные районы города
6 мая, 09:15
На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ
18 апреля, 12:48
На омской G-Drive Арене возобновились массовые катания
G-Drive Арена снова откроет двери для омичей, желающих покататься на коньках, массовые катания будут проводиться и в будние, и в выходные дни.
4 апреля, 11:19
Омский «Авангард» примет на домашнем льду лидеров Запада — питерский СКА
Прошлая игра с «армейцами» из северной столицы закончилась победой «ястребов» со счетом 5:3.
6 февраля, 04:46
2023
Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова
23 августа 2023, 15:52

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