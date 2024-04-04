На омской G-Drive Арене возобновились массовые катания

Взрослый билет обойдется в 400 рублей, а детский — в 280. Владельцы абонементов прошлого сезона и «Сезонного» абонемента текущего года могут оформить два бесплатных билета, остальным же они доступны на сайте G-Drive Арены. Отмечается, что дети до 14 лет допускаются на лед только в сопровождении взрослого.