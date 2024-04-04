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Омичи снова смогут кататься на коньках на льду G-Drive Арены

На омской G-Drive Арене возобновились массовые катания

4 апреля 2024, 11:19
Фото: G-Drive Арена

Омичи снова смогут кататься на коньках на льду G-Drive Арены

G-Drive Арена снова откроет двери для омичей, желающих покататься на коньках, массовые катания будут проводиться и в будние, и в выходные дни.

На официальных страницах омской G-Drive Арены в соцсетях появилась информация о возобновлении массовых катаний. Сеансы будут проходить ежедневно, в будние дни — с 9:00 до 18:00, в выходные — с 9:00 до 20:00.

Взрослый билет обойдется в 400 рублей, а детский — в 280. Владельцы абонементов прошлого сезона и «Сезонного» абонемента текущего года могут оформить два бесплатных билета, остальным же они доступны на сайте G-Drive Арены. Отмечается, что дети до 14 лет допускаются на лед только в сопровождении взрослого.

Аренда коньков включена в стоимость билета, также можно прийти со своими. Для хранения вещей во время катания предусмотрены специальные шкафчики.

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