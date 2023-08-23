Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
Сегодня на G-Drive Арене в Омске в рамках Fonbet Кубок Блинова местный «Авангард» встречался с «Барысом» из Астаны.
Матч начался с максимально быстрого гола в исполнении «ястребов», — уже на 7-й секунде с передачи Владимира Ткачева шайба влетела в ворота Эдварда Паскуале после мощного щелчка в исполнении Рида Буше. Гости, конечно, расстроились, но запал не потеряли и 5-й минуте получили большинство.
С реализацией не срослось, но понервничать омичей заставили. На 7-й минуте эта нервозность оформилась в гол и счет на табло стал равным. Шайбу забросил Кирилл Савицкий. Чуть погодя за задержку клюшкой на скамейку штрафников отправился Владимир Ткачев. Второе неравенство «Барыс» также не решил.
После «Авангард» откровенно надавил и создал несколько острейших моментов. В одном из них Буше приземлили на лед, но в рамках правил. На последней минуте периода Ткачев и Буше попытались во второй раз огорчить Паскуале, но тщетно. А вот астанинцы свой гол в раздевалку забросили. Отличился Данияр Самат.
Второй период начался с очередного удаления у омичей, — присел Зият Пайгин. Большинство для «Барыса» вновь прошло мимо. В равных составах «ястребы» зажали гостей в их зоне и сравняли счет.
Шайба на счету Либора Шулака, которому ассистировал Ткачев. Чуть погодя жара накрыла пятачок у ворот омичей, и только чудом шайба не ушла в пустые ворота. Далее пошел взаимный обмен остротами, — Арена «ахала» чуть ли не каждые 10 секунд игрового времени.
Сразу за экватором встречи «ястребы» проштрафились за подножку и были вынуждены вновь отбиваться в меньшинстве, правда не долго, — за блокировку вратаря удалился и «Барыс». В формате 4 на 4 ничего экстраординарного не стряслось, а вот в равных могло, — Ткачеву не хватило совсем немного, да и Паскуале был на месте. В концовке этого отрезка омичи смотрелись чуть быстрее и наглее, но закончилось все обоюдным удалением и равным счётом на табло, — 2:2.
Третья двадцатиминутки началась в формате 4 на 4, который перешел в 4 на 3 за бросок клюшкой в исполнении «ястреба» Ткачева. Через пару минут судьи фиксируют нарушение численного состава со стороны «Авангарда». Отбывать и этот штраф отправился Ткачев. На этот раз «Барыс» свой шанс не упустил и вырвался вперед стараниями Райли Барбера.
Буквально следом «ястребы» зарабатывают ещё один малый штраф, но отбиваются. Далее судьи фиксируют удар коленом у Никиты Холодилина и меньшинство у омичей начинается по новой. Вновь без голов. За 4:30 до финальной сирены Буше мог вернуть равенство на табло, но Паскуале решил иначе.
Следом омичи устроили мощный штурм, вынудили Паскуале бросить клюшку и заработали буллит. Штрафной не смог реализовать Ткачев. Далее случилось что-то невнятное, сирена фиксирует гол в ворота «Барыса», Арена встанет, но судьи думают иначе. За 2:03 до финала «Авангард» поучает большинство, берет тайм-аут, снимает вратаря и получает гол в пустые ворота.
Затем еще один шанс в неравных за вынос шайбы со стороны астанинцев, который закончился-таки взятием ворот. Гол на счету новичка Ивана Николишина. На том и все 4:3 в пользу «Барыса».