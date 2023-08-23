Омский «Авангард» драматично уступил «Барысу» на Кубке Блинова

Сразу за экватором встречи «ястребы» проштрафились за подножку и были вынуждены вновь отбиваться в меньшинстве, правда не долго, — за блокировку вратаря удалился и «Барыс». В формате 4 на 4 ничего экстраординарного не стряслось, а вот в равных могло, — Ткачеву не хватило совсем немного, да и Паскуале был на месте. В концовке этого отрезка омичи смотрелись чуть быстрее и наглее, но закончилось все обоюдным удалением и равным счётом на табло, — 2:2.