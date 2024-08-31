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Posted Сегодня, 04:13

Published Сегодня, 04:13

Modified Сегодня, 04:15

Updated Сегодня, 04:15

Омский «Авангард» устроил шоу для болельщиков и представил состав на сезон

Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»

31 августа 2024, 04:13
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Омский «Авангард» устроил шоу для болельщиков и представил состав на сезон

Омичей познакомили с новичками команды, а закончился вечер концертом группы «Моя Мишель».

Накануне, 30 августа, под сводами G-Drive Арены прошла презентация команды «Авангард». Тысячи омичей пришли поддержать «ястребов» перед новым сезоном. Состав команды за лето серьезно изменился.

Перед презентацией в фойе спорткомплекса прошла автограф-сессия. Правда, чтобы получить заветную карточку с подписью любимого хоккеиста, болельщикам пришлось постоять в очереди.

Чтобы получить автограф необходимо было постоять в очередиЧтобы получить автограф необходимо было постоять в очереди
Чтобы получить автограф необходимо было постоять в очередиЧтобы получить автограф необходимо было постоять в очереди
Чтобы получить автограф необходимо было постоять в очереди
Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Игроки оставляли свои подписи как на карточках, так и на фанатской атрибутике. Так, нападающий «ястребов» Рид Буше, судя по всему, за вечер израсходовал несколько маркеров на автографы.

Рид БушеРид Буше

А в это время гостей развлекала кавер-группа «Стерео». Также болельщики участвовали в конкурсах, можно было выиграть шарф, кружку, футболку и другие сувениры с эмблемой «Авангарда».

Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Основное действо развернулось на льду Арены. Ведущим вечера стал певец и шоумен Вячеслав Макаров, а для новичков-иностранцев омский коллектив исполнил народный танец.

Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Нападающий Владимир Ткачев обратился к болельщикам и пожелал «ястребам» побед в сезоне. Напомним, хоккеист получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и в ближайшие месяцы играть не сможет. На G-Drive Арене во время речи Ткачева развернули баннер с его изображением.

Фото: Евгений Игишев / gorod55.ru

Презентация «Авангарда» завершилась концертом группы «Моя Мишель». Уже в следующую среду, 4 сентября, «ястребы» начнут новый хоккейный сезон. Команда на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь».

Ранее омский эзотерик Дриада Акаша разложила карты таро и посмотрела судьбу «Авангарда» в сезоне-2024/2025. Она рассказала, что начало турнира будет довольно скомканным, однако под конец чемпионата вполне возможен успех.

Расклад на «Авангард». Эзотерик рассказала, что ждет «ястребов» в новом сезоне
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#Евгений Игишев#Спорт#Видео#Хоккей#Авангард#Омск#Болельщики#Травма#Команда#Владимир Ткачев#Презентация#Г-Драйв Арена#Автограф-сессия#Моя Мишель
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