Красно-черная феерия. На G-Drive Арене прошла презентация омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 04:13
Published Сегодня, 04:13
Modified Сегодня, 04:15
Updated Сегодня, 04:15
Накануне, 30 августа, под сводами G-Drive Арены прошла презентация команды «Авангард». Тысячи омичей пришли поддержать «ястребов» перед новым сезоном. Состав команды за лето серьезно изменился.
Перед презентацией в фойе спорткомплекса прошла автограф-сессия. Правда, чтобы получить заветную карточку с подписью любимого хоккеиста, болельщикам пришлось постоять в очереди.
Игроки оставляли свои подписи как на карточках, так и на фанатской атрибутике. Так, нападающий «ястребов» Рид Буше, судя по всему, за вечер израсходовал несколько маркеров на автографы.
А в это время гостей развлекала кавер-группа «Стерео». Также болельщики участвовали в конкурсах, можно было выиграть шарф, кружку, футболку и другие сувениры с эмблемой «Авангарда».
Основное действо развернулось на льду Арены. Ведущим вечера стал певец и шоумен Вячеслав Макаров, а для новичков-иностранцев омский коллектив исполнил народный танец.
Нападающий Владимир Ткачев обратился к болельщикам и пожелал «ястребам» побед в сезоне. Напомним, хоккеист получил травму, разрыв ахиллова сухожилия, и в ближайшие месяцы играть не сможет. На G-Drive Арене во время речи Ткачева развернули баннер с его изображением.
Презентация «Авангарда» завершилась концертом группы «Моя Мишель». Уже в следующую среду, 4 сентября, «ястребы» начнут новый хоккейный сезон. Команда на домашнем льду примет новосибирскую «Сибирь».
Ранее омский эзотерик Дриада Акаша разложила карты таро и посмотрела судьбу «Авангарда» в сезоне-2024/2025. Она рассказала, что начало турнира будет довольно скомканным, однако под конец чемпионата вполне возможен успех.