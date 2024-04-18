На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ

Сообщается, что билеты на мероприятие скоро появятся в продаже. В рамках турнира SFC-10 пройдет несколько поединков, в них примут участие бойцы школы единоборств «Шторм», а в финале вечера Александр Шлеменко сразится с американцем Кертисом Миллендером.