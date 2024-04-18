На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
На турнир омского бойца Александра Шлеменко, который состоится 1 июня на G-Drive Арене, приедет рок-группа Любэ, информация об этом появилась в телеграм-канале «Омск путеводитель».
Сообщается, что билеты на мероприятие скоро появятся в продаже. В рамках турнира SFC-10 пройдет несколько поединков, в них примут участие бойцы школы единоборств «Шторм», а в финале вечера Александр Шлеменко сразится с американцем Кертисом Миллендером.
Напомним, что турнир Лиги Shlemenko Fighting Championship пройдет в десятый раз и станет самым масштабным за его историю.