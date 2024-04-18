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На турнир по единоборствам в Омск приедет группа Любэ

На турнире Александра Шлеменко в Омске выступит группа Любэ

18 апреля 2024, 12:48
Фото: 1MI

На турнир по единоборствам в Омск приедет группа Любэ

Рок-группа выступит на G-Drive Арене в день турнира SFC-10, который организует омский боец Александр Шлеменко.

На турнир омского бойца Александра Шлеменко, который состоится 1 июня на G-Drive Арене, приедет рок-группа Любэ, информация об этом появилась в телеграм-канале «Омск путеводитель».

Сообщается, что билеты на мероприятие скоро появятся в продаже. В рамках турнира SFC-10 пройдет несколько поединков, в них примут участие бойцы школы единоборств «Шторм», а в финале вечера Александр Шлеменко сразится с американцем Кертисом Миллендером.

Напомним, что турнир Лиги Shlemenko Fighting Championship пройдет в десятый раз и станет самым масштабным за его историю.

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#Анастасия Баянова#Спорт#Омск#Омская область#Спортивные соревнования#Спортсмены#Новости#Бой#G-Drive Арена#Единоборства#Г-Драйв Арена
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