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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

иллюстрация

В полном обмундировании. Для омских мостов найдут охрану за 7 миллионов рублей

23 июня 2024, 10:57
Фото: Изображение Midjourney
иллюстрация

Омские мосты возьмут под усиленную охрану за 7 миллионов рублей

Всего под бдительную и круглосуточное пешее патрулирование попадет 7 переправ и одна развязка.

Соответствующая запись об аукционе появилась на портале госзакупок. Как следует из приложенных к аукциону документов, под «защиту» возьмут недавно отремонтированный Ленинградский мост, а также Фрунзенский и мост им. 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, патрулирование будет также вестись на городских путепроводах (улицы Торговая, Заозерная и 4-я Кировская), а также на акведуке через железную дорогу в районе пересечения 15-й рабочей и Хабаровской улиц (при этом, примыкающая к ним развязка тоже войдет в зону контроля).

Как отмечается в контракте, охрана будет круглосуточной и осуществляться мобильными группами — на автомобилях, а снаряжение каждого охранника должно включать как защитное снаряжение (форма, шлемы и спецжилеты), так и куда более специальные устройства: детекторы металла, газоанализаторы, и рентген-установки для досмотра. Кроме того, охранный персонал должен обладать и средствами защиты, такими как шокеры, резиновые дубинки и баллончики с газом.

Подрядчика, способного предоставить все необходимое согласно условиям контракта, определят уже через пару дней — 25 июня. Всего же стоимость всех услуг по охране «переправ» оценили в 7 млн рублей.

Напомним, ранее Город55 сообщал о другом аукционе, обнаруженном на портале ЕИС «Закупки» — от организаторов спортивного праздника «Королева спорта», который уже скоро пройдет в Таре.

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#Илья Скобин#Омск#Ленинградский мост#Подрядчик#Госзакупки#Новости#Охрана#Фрунзенский мост#ЕИС Закупки#Патрулирование
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