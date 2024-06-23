В полном обмундировании. Для омских мостов найдут охрану за 7 миллионов рублей

Соответствующая запись об аукционе появилась на портале госзакупок. Как следует из приложенных к аукциону документов, под «защиту» возьмут недавно отремонтированный Ленинградский мост, а также Фрунзенский и мост им. 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, патрулирование будет также вестись на городских путепроводах (улицы Торговая, Заозерная и 4-я Кировская), а также на акведуке через железную дорогу в районе пересечения 15-й рабочей и Хабаровской улиц (при этом, примыкающая к ним развязка тоже войдет в зону контроля).