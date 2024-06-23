В полном обмундировании. Для омских мостов найдут охрану за 7 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Соответствующая запись об аукционе появилась на портале госзакупок. Как следует из приложенных к аукциону документов, под «защиту» возьмут недавно отремонтированный Ленинградский мост, а также Фрунзенский и мост им. 60-летия ВЛКСМ. Кроме того, патрулирование будет также вестись на городских путепроводах (улицы Торговая, Заозерная и 4-я Кировская), а также на акведуке через железную дорогу в районе пересечения 15-й рабочей и Хабаровской улиц (при этом, примыкающая к ним развязка тоже войдет в зону контроля).
Как отмечается в контракте, охрана будет круглосуточной и осуществляться мобильными группами — на автомобилях, а снаряжение каждого охранника должно включать как защитное снаряжение (форма, шлемы и спецжилеты), так и куда более специальные устройства: детекторы металла, газоанализаторы, и рентген-установки для досмотра. Кроме того, охранный персонал должен обладать и средствами защиты, такими как шокеры, резиновые дубинки и баллончики с газом.
Подрядчика, способного предоставить все необходимое согласно условиям контракта, определят уже через пару дней — 25 июня. Всего же стоимость всех услуг по охране «переправ» оценили в 7 млн рублей.
Напомним, ранее Город55 сообщал о другом аукционе, обнаруженном на портале ЕИС «Закупки» — от организаторов спортивного праздника «Королева спорта», который уже скоро пройдет в Таре.