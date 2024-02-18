Теплый прием. Стало известно, кто займется готовкой для гостей Омской области

Кроме того, заказчик позаботился и о регулярном питании — завтрак, обед и ужин. В этом случае затраты на одного гостя составят 13,1 тыс рублей. На завтрак гости могут рассчитывать на глазунью с разнообразными закусками, десерт, морс, кофе или чай. В обед — традиционный для русской кухни борщ и закуски — канапе (здесь особенно примечательно утиное магре с манго и тигровые креветки темпура). А вот второго блюда не будет, его компенсируют разнообразными салатами.