Теплый прием. Стало известно, кто займется готовкой для гостей Омской области

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
16 февраля стала известен победитель аукциона на организацию питания и торжественных приемов для гостей Правительства Омской области — гостиница «Аврора», как и в 2022 году, будет отвечать за разнообразие и красоту стола.
Как стало известно из документов, представленных в ЕИС «Закупки», для деловой беседы за столом запланировано 3 различных меню и даже полноценный банкет: на одного гостя, в последнем случае, планируется потратить чуть больше 10 тысяч рублей.
Кроме того, заказчик позаботился и о регулярном питании — завтрак, обед и ужин. В этом случае затраты на одного гостя составят 13,1 тыс рублей. На завтрак гости могут рассчитывать на глазунью с разнообразными закусками, десерт, морс, кофе или чай. В обед — традиционный для русской кухни борщ и закуски — канапе (здесь особенно примечательно утиное магре с манго и тигровые креветки темпура). А вот второго блюда не будет, его компенсируют разнообразными салатами.
На ужин предполагается подавать свиную отбивную с гарниром и мини-шашлычок из креветок и куриного филе, словом — меню очень разнообразно даже в своем примерном списке, однако одним из условий является предварительное согласование списка блюд с заказчиком.
Всего на прием гостей правительство Омской области потратит 800 тысяч рублей. Напомним, в 2023 году облуживанием банкетов правительства занималось ООО «Третий этаж».