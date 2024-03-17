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Posted Сегодня, 05:14

Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

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Под надежной защитой. Охрану Виталия Хоценко доверили Росгвардии

17 марта 2024, 05:14
Фото: 1MI
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Запись о соответствующем контракте опубликована на портале ЕИС «Закупки».

Безопасность губернатора Омской области Хозяйственное управление правительства региона оценило в сумму чуть более 6,6 млн рублей. Контракт был заключен 15 марта, а к своим обязанностям исполнитель приступит уже завтра.

Согласно условиям договора об оказании услуг, главу региона будут круглосуточно сопровождать вооруженные представители вневедомственной охраны. Кроме того, им предстоит обеспечивать безопасность губернатора и за пределами региона — действие контракта продлится до 31 декабря 2024 года.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о приобретении омским аэровокзалом датчиков для обнаружения следов взрывчатки — аукцион был объявлен 15 марта.

Под контролем. В омский аэропорт закупят устройства для обнаружения следов взрывчатки
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#Политика#Омская область#Росгвардия#Безопасность#Контракт#Губернатор#Новости#Илья Скобин#ЕИС Закупки
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