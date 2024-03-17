Под надежной защитой. Охрану Виталия Хоценко доверили Росгвардии

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Безопасность губернатора Омской области Хозяйственное управление правительства региона оценило в сумму чуть более 6,6 млн рублей. Контракт был заключен 15 марта, а к своим обязанностям исполнитель приступит уже завтра.
Согласно условиям договора об оказании услуг, главу региона будут круглосуточно сопровождать вооруженные представители вневедомственной охраны. Кроме того, им предстоит обеспечивать безопасность губернатора и за пределами региона — действие контракта продлится до 31 декабря 2024 года.
Напомним, ранее Город55 рассказывал о приобретении омским аэровокзалом датчиков для обнаружения следов взрывчатки — аукцион был объявлен 15 марта.