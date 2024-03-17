Под надежной защитой. Охрану Виталия Хоценко доверили Росгвардии

Согласно условиям договора об оказании услуг, главу региона будут круглосуточно сопровождать вооруженные представители вневедомственной охраны. Кроме того, им предстоит обеспечивать безопасность губернатора и за пределами региона — действие контракта продлится до 31 декабря 2024 года.