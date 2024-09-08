gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 13:41

Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

иллюстрация

Омский педагогический университет наладил обслуживание гардеробов за 1,5 млн рублей

8 сентября 2024, 13:41
Фото: gorod55.ru
иллюстрация
В ходе аукциона первоначальную стоимость контракта удалось уменьшить практически на 800 тыс рублей.

По данным портала ЕИС «Закупки», в ОмГПУ определились с подрядчиком, готовым взяться за обслуживание гардеробов в корпусах университета — их насчитывается 4. Всего в торгах принимало участие 5 заявителей, однако право на осуществление деятельности в стенах университета досталось ИП Голикову А.В. — предприниматель смог предложить наименьшую цену обслуживания.

Как отмечается в документах, приложенным к записи об аукционе, срок действия заключенного соглашения рассчитан на 184 дня (чуть больше, чем полгода), а свою работу гардеробы начнут уже 16 сентября. Соглашение подразумевает работу сразу 6 гардеробщиков: по два в корпусах на Партизанской улице и набережной Тухачевского и по одному в остальных помещениях ВУЗа.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах городских властей на территорию инженерного корпуса омского метрополитена: недостроенное здание планируется очистить от строительного мусора и разросшихся растений, а также обнести забором — за эти работы подрядчик получит порядка 670 тыс рублей.

Территорию недостроя инженерного корпуса омского метро облагородят за 670 тыс рублей
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Бизнес#Аукцион#Контракт#Подрядчик#Предприниматель#Новости#Услуги#ЕИС Закупки#Город55
Подпишитесь
Новые назначения, последствия подтопления и история с рюкзаками. Главные темы недели
Сегодня, 10:19
«Кто-то проклял». Омичи с Левобережья возмутились очередными «раскопками» дороги
Сегодня, 08:41
Участники омской IT-конференции едва не стали причиной экстренной посадки самолета
Сегодня, 08:01
Спорт победил. Мэрия не одобрила смену назначения земли в омском парке 30-летия ВЛКСМ
Сегодня, 12:35
Лечить будет некому? За 12 лет Омская область потеряла практически 7 тысяч врачей
Сегодня, 06:52
Срочные работы. Омскводоканал начал экстренный ремонт трубопровода на 20-й Линии
Сегодня, 13:01