Омский педагогический университет наладил обслуживание гардеробов за 1,5 млн рублей

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
По данным портала ЕИС «Закупки», в ОмГПУ определились с подрядчиком, готовым взяться за обслуживание гардеробов в корпусах университета — их насчитывается 4. Всего в торгах принимало участие 5 заявителей, однако право на осуществление деятельности в стенах университета досталось ИП Голикову А.В. — предприниматель смог предложить наименьшую цену обслуживания.
Как отмечается в документах, приложенным к записи об аукционе, срок действия заключенного соглашения рассчитан на 184 дня (чуть больше, чем полгода), а свою работу гардеробы начнут уже 16 сентября. Соглашение подразумевает работу сразу 6 гардеробщиков: по два в корпусах на Партизанской улице и набережной Тухачевского и по одному в остальных помещениях ВУЗа.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах городских властей на территорию инженерного корпуса омского метрополитена: недостроенное здание планируется очистить от строительного мусора и разросшихся растений, а также обнести забором — за эти работы подрядчик получит порядка 670 тыс рублей.