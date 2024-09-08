Омский педагогический университет наладил обслуживание гардеробов за 1,5 млн рублей

Как отмечается в документах, приложенным к записи об аукционе, срок действия заключенного соглашения рассчитан на 184 дня (чуть больше, чем полгода), а свою работу гардеробы начнут уже 16 сентября. Соглашение подразумевает работу сразу 6 гардеробщиков: по два в корпусах на Партизанской улице и набережной Тухачевского и по одному в остальных помещениях ВУЗа.