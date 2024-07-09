В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске

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На сайте госзакупок появилась информация о подрядчике, который займется оформлением Флоры-2024 в Омске. Им стал владелец «Цветов у яблоньки» предприниматель Юрий Ткаченко. Он изготавливает композиции для выставки с 2016 года, исключения составили лишь 2020 год (Флора была отменена из-за ковида) и 2023, когда работы выполняла Светлана Полевьянова.
До 1 августа подрядчику предстоит создать 16 ландшафтных экспозиций и разместить их на территории скверов «Выставочный» и «Воскресенский». Среди них окажутся следующие: «Семейное древо», «Птицы счастья», «Материнство», «Семейный портрет», «Материнский подвиг», «Встреча», «Мать и дитя», «Вихрь», «Семья», «Планета детей», «Петр и Феврония», «Летучий корабль», «Семейный уют», «Мы родом из детства», «Герб города Стаханова» и «Матрешки».
За работу омское управление дорожного хозяйства и благоустройства заплатит предпринимателю 14 450 000 рублей. Напомним, что в этом году Флора откроется 2 августа и проработает пять дней.