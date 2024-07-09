В седьмой раз. Назван подрядчик, которому предстоит оформить Флору в Омске

На сайте госзакупок появилась информация о подрядчике, который займется оформлением Флоры-2024 в Омске. Им стал владелец «Цветов у яблоньки» предприниматель Юрий Ткаченко. Он изготавливает композиции для выставки с 2016 года, исключения составили лишь 2020 год (Флора была отменена из-за ковида) и 2023, когда работы выполняла Светлана Полевьянова.