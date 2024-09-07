Региональный центр спортподготовки построит в Омске стрелковый тир

Согласно требованиям заказчика, будущий тир будет оборудован всеми удобствами для спортсменов (раздевалки, душевые, комнаты подготовки и отдыха), собственной мастерской и медицинским пунктом — в проекте контракта особенно подчеркивается, что в нем также должно быть предусмотрено помещение для взятия допинг-проб, а также зоной для приема пищи.