Региональный центр спортподготовки построит в Омске стрелковый тир

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
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Updated Сегодня, 09:03
Региональный центр спортивной подготовки планирует открыть в Омске стрелковый тир — новый спортобъект, согласно документации, появится на улице Ватутина. Завершить все изыскания потенциальному подрядчику необходимо за два месяца: в проекте договора сроком окончания работ указано 15 декабря.
Согласно требованиям заказчика, будущий тир будет оборудован всеми удобствами для спортсменов (раздевалки, душевые, комнаты подготовки и отдыха), собственной мастерской и медицинским пунктом — в проекте контракта особенно подчеркивается, что в нем также должно быть предусмотрено помещение для взятия допинг-проб, а также зоной для приема пищи.
Стрелковую галерею предполагается оснастить мишенным оборудованием разных типов: «Бегущий кабан», «Силуэт», а также классическими мишенями в виде черных кругов. Кроме того, будут предусмотрены и отдельные «цели» для пневматической стрельбы. Длина стрелковой галереи составит 119 метров, а точность стрельбы спортсменов будет отслеживаться в режиме реального времени — при помощи камер и мониторов.
Как отмечается в документах, приложенных к записи об аукционе на портале ЕИС «Закупки», завершить возведение объекта планируется к 2027 году, а его максимальная стоимость может составить 300 млн рублей.
Напомним, ранее Город55 выяснил, почему омский Департамент городского хозяйства был вынужден прибегнуть к помощи подрядчиков при пересадке деревьев, возле спорткомплекса им. Виктора Ларионова: как оказалось, все необходимые инструменты у администрации города имеются, просто не возникает потребности в переносе крупных насаждений.