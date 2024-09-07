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Posted Сегодня, 09:01

Published Сегодня, 09:01

Modified Сегодня, 09:03

Updated Сегодня, 09:03

иллюстрация

Региональный центр спортподготовки построит в Омске стрелковый тир

7 сентября 2024, 09:01
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

Омский центр спортподготовки начал поиск подрядчика для разработки проекта тира

Сейчас учреждение ищет подрядчика для разработки проекта будущего тира — все необходимые работы оценили в 8 млн рублей.

Региональный центр спортивной подготовки планирует открыть в Омске стрелковый тир — новый спортобъект, согласно документации, появится на улице Ватутина. Завершить все изыскания потенциальному подрядчику необходимо за два месяца: в проекте договора сроком окончания работ указано 15 декабря.

Согласно требованиям заказчика, будущий тир будет оборудован всеми удобствами для спортсменов (раздевалки, душевые, комнаты подготовки и отдыха), собственной мастерской и медицинским пунктом — в проекте контракта особенно подчеркивается, что в нем также должно быть предусмотрено помещение для взятия допинг-проб, а также зоной для приема пищи.

Стрелковую галерею предполагается оснастить мишенным оборудованием разных типов: «Бегущий кабан», «Силуэт», а также классическими мишенями в виде черных кругов. Кроме того, будут предусмотрены и отдельные «цели» для пневматической стрельбы. Длина стрелковой галереи составит 119 метров, а точность стрельбы спортсменов будет отслеживаться в режиме реального времени — при помощи камер и мониторов.

Как отмечается в документах, приложенных к записи об аукционе на портале ЕИС «Закупки», завершить возведение объекта планируется к 2027 году, а его максимальная стоимость может составить 300 млн рублей.

Напомним, ранее Город55 выяснил, почему омский Департамент городского хозяйства был вынужден прибегнуть к помощи подрядчиков при пересадке деревьев, возле спорткомплекса им. Виктора Ларионова: как оказалось, все необходимые инструменты у администрации города имеются, просто не возникает потребности в переносе крупных насаждений.

«Потребность отсутствует»: в ДГХ рассказали о технике для пересадки деревьев
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#Илья Скобин#Спорт#Омск#Аукцион#Подрядчик#Проект#Новости#Допинг-пробы#Стрелковый тир#Камеры#Улица Ватутина#ЕИС Закупки
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