В Омске пьяный водитель машины такси сбил дорожные знаки и врезался в КамАЗ

Posted 20 ноября, 13:08
Published 20 ноября, 13:08
Modified 20 ноября, 13:23
Updated 20 ноября, 13:23
Вчера около 23 часов на Левом берегу Омска произошло ДТП с машиной такси. 36-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Суворова со стороны Енисейской и наехал на дорожные знаки, после чего врезался в КамАЗ.
В результате аварии пострадали двое — водитель легковушки и его 45-летний пассажир, они попали в больницу с различными травмами. Как стало известно УМВД, во время ДТП автомобиль следовал не по заказу такси.
Также установлено, что водитель «Киа Рио» сел за руль с признаками опьянения, по этому факту в отношении мужчины вынесено определение о возбуждении административного по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Остальные детали полицейские установят в ходе проверки.
Напомним, что вчера вечером на проспекте Мира случилось ДТП с участием троллейбуса. В районе дома №3 ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус, следующий по маршруту №67. В результате аварии помощь понадобилась водителю легковушки.