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Posted 20 ноября, 13:08

Published 20 ноября, 13:08

Modified 20 ноября, 13:23

Updated 20 ноября, 13:23

В Омске пьяный водитель машины такси сбил дорожные знаки и врезался в КамАЗ

В Омске пьяный водитель машины такси сбил дорожные знаки и врезался в КамАЗ

20 ноября 2024, 13:08
Фото: 1MI.
Сейчас обстоятельства аварии устанавливают полицейские, а водитель такси и его пассажир находятся в больнице.

Вчера около 23 часов на Левом берегу Омска произошло ДТП с машиной такси. 36-летний водитель «Киа Рио» ехал по улице Суворова со стороны Енисейской и наехал на дорожные знаки, после чего врезался в КамАЗ.

В результате аварии пострадали двое — водитель легковушки и его 45-летний пассажир, они попали в больницу с различными травмами. Как стало известно УМВД, во время ДТП автомобиль следовал не по заказу такси.

Также установлено, что водитель «Киа Рио» сел за руль с признаками опьянения, по этому факту в отношении мужчины вынесено определение о возбуждении административного по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. Остальные детали полицейские установят в ходе проверки.

Фото: УМВД России по Омской области

Напомним, что вчера вечером на проспекте Мира случилось ДТП с участием троллейбуса. В районе дома №3 ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу и врезался в троллейбус, следующий по маршруту №67. В результате аварии помощь понадобилась водителю легковушки.

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#Анастасия Баянова#ДТП#Омск#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с такси#Новости
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