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Published Сегодня, 11:00

Modified Сегодня, 11:03

Updated Сегодня, 11:03

В Омске таксист сбил мать с коляской на пешеходном переходе

В Омске таксист сбил мать с коляской на пешеходном переходе

11 октября 2023, 11:00
Фото: УМВД России по Омской области
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 11 октября, около 11:20 в Советском округе.

Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля «Lada Granta» проезжал по улице Энергетиков, где в районе дома № 70 на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил девушку с детской коляской.

В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что в результате ДТП пострадала 2-летняя девочка, она была доставлена в медицинское учреждение. Ее маме же помощь не понадобилась.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. В ходе нее сотрудники полиции установят все обстоятельства и причины случившегося.

Фото: УМВД России по Омской области
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