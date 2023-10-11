В Омске таксист сбил мать с коляской на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:03
Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 49-летний водитель автомобиля «Lada Granta» проезжал по улице Энергетиков, где в районе дома № 70 на нерегулируемом пешеходном переходе не пропустил девушку с детской коляской.
В пресс-службе УМВД России по Омской области рассказали, что в результате ДТП пострадала 2-летняя девочка, она была доставлена в медицинское учреждение. Ее маме же помощь не понадобилась.
Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. В ходе нее сотрудники полиции установят все обстоятельства и причины случившегося.