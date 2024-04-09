Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня

В городской администрации опубликовали список улиц, на которых в прошлом году случилось больше всего ДТП. Самым опасным участком оказался перекресток улиц Суворова и Енисейская, а также пересечение Суворова и дороги к Ленинградскому мосту, там случилось 14 аварий, в них пострадали 20 человек. На втором месте по опасности улица Кирова, на ней произошло 8 аварий, в результате которых пострадали 10 человек и 1 погиб. Подробнее читайте в материале.