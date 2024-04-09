Опасная вода, кража на миллион и смертельные дороги. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Новость №1. Омичам начали приходить предостережения о кишечных заболеваниях из-за потопа
Жителям региона в мессенджере WhatsApp начали приходить сообщения об опасности воды из-под крана. В рассылке сказано, что из-за попадания в Иртыш воды из затопленных сел, участились случаи кишечных инфекций среди омичей. В Роспотребнадзоре эту информацию подтвердить не смогли, но все же порекомендовали пострадавшим от паводка пройти курс вакцинации.
Новость №2. Двое омичей предстанут перед судом за ограбление ювелирного салона
Двух жителей Омска обвиняют в грабеже в особо крупном размере. В октябре 2023 года обвиняемые решили ограбить ювелирный магазин на улице Кирова. Они проникли туда в специальных костюмах и балаклавах прямо на глазах у продавца. Сумма ущерба составила 1,7 млн рублей. После преступления им удалось скрыться, однако позже их задержала полиция. Теперь уголовное дело рассмотрят в Октябрьском районном суде.
Новость №3. Омичам рассказали, какие дороги стали самыми опасными в 2023 году
В городской администрации опубликовали список улиц, на которых в прошлом году случилось больше всего ДТП. Самым опасным участком оказался перекресток улиц Суворова и Енисейская, а также пересечение Суворова и дороги к Ленинградскому мосту, там случилось 14 аварий, в них пострадали 20 человек. На втором месте по опасности улица Кирова, на ней произошло 8 аварий, в результате которых пострадали 10 человек и 1 погиб. Подробнее читайте в материале.