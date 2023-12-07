Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Новость №1. В 30-градусный мороз без отопления остались десятки омских строений
Из-за нарушений в работе трех котлов ТЭЦ-5 снизилось теплоснабжение в трех округах города. ТГК-11 объяснило ситуацию тем, объект не был готов к наступлению холодов и сейчас работает в критическом режиме. Такие обстоятельства оставили без тепла в 30-градусный мороз тысячи омичей. Так, проблемы с отоплением или его полное отсутствие наблюдались в домах по адресам ул. Куйбышева, 142, ул. Декабристов, 130, ул. Пархоменко, 24 и других. Подробнее и ситуации читайте в материале.
Новость №2. Омские школы проверят на безопасность из-за стрельбы в Брянске
О скорых проверках губернатор сообщил сегодня своем телеграм-канале после стрельбы в брянской школе. Он выразил соболезнования семьям детей и сообщил о скорых проверках в школах Омской области. Вице-губернатору Ивану Кротту поручили вместе с главами муниципалитетов проверить пропускную систему во всех образовательных учреждениях и обратить внимание на психологическое состояние детей. Хоценко подчеркнул, что дети должны чувствовать поддержку со стороны взрослых.
Новость №3. Рост аварийности в Омске объяснили специальной военной операцией
В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был отчет профильного департамента мэрии об аварийности на городских улицах. По сообщению чиновников, из-за событий последних лет водители стали «напряженными». Отметим, что в пояснительной записке за подписью мэра Омска Сергея Шелеста о пандемии и СВО ничего не говорится — но там вообще нет ни слова о причинах ухудшения ситуации на омских дорогах.