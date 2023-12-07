Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:49

Published Сегодня, 15:49

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Иллюстрация

Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня

7 декабря 2023, 15:49
Фото: Город55
Иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В 30-градусный мороз без отопления остались десятки омских строений

Из-за нарушений в работе трех котлов ТЭЦ-5 снизилось теплоснабжение в трех округах города. ТГК-11 объяснило ситуацию тем, объект не был готов к наступлению холодов и сейчас работает в критическом режиме. Такие обстоятельства оставили без тепла в 30-градусный мороз тысячи омичей. Так, проблемы с отоплением или его полное отсутствие наблюдались в домах по адресам ул. Куйбышева, 142, ул. Декабристов, 130, ул. Пархоменко, 24 и других. Подробнее и ситуации читайте в материале.

Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
Узнать подробнее

Новость №2. Омские школы проверят на безопасность из-за стрельбы в Брянске

О скорых проверках губернатор сообщил сегодня своем телеграм-канале после стрельбы в брянской школе. Он выразил соболезнования семьям детей и сообщил о скорых проверках в школах Омской области. Вице-губернатору Ивану Кротту поручили вместе с главами муниципалитетов проверить пропускную систему во всех образовательных учреждениях и обратить внимание на психологическое состояние детей. Хоценко подчеркнул, что дети должны чувствовать поддержку со стороны взрослых.

После стрельбы в Брянске школы Омской области проверят на безопасность
Узнать подробнее

Новость №3. Рост аварийности в Омске объяснили специальной военной операцией

В Омском городском Совете сегодня прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Одним из пунктов повестки был отчет профильного департамента мэрии об аварийности на городских улицах. По сообщению чиновников, из-за событий последних лет водители стали «напряженными». Отметим, что в пояснительной записке за подписью мэра Омска Сергея Шелеста о пандемии и СВО ничего не говорится — но там вообще нет ни слова о причинах ухудшения ситуации на омских дорогах.

В омском дептрансе связали рост числа ДТП на улицах города с коронавирусом и СВО
Узнать подробнее
#ДТП#Омск#Омская область#Департамент транспорта мэрии Омска#ДТП с маршруткой#Отопление#ДТП с пострадавшими#Отопительный сезон#Массовое ДТП#Дети#Стрельба#ДТП с такси#ДТП с автобусом#Дети, подростки#Несовершеннолетние дети#Новости#ТЭЦ#ОАО "ТГК-11"#Итоги дня#Департамент#ТГК-11#Стрелок#Холод#Отключение отопления#Аномальный холод#Холод в домах#Холода#Количество ДТП#Стрельба в школе#Анастасия Баянова#Холодные батареи#Батареи#Школьная стрельба#Батарея
Подпишитесь
Клубы пара, вода в вестибюле. В омском «Миллениуме» в мороз прорвало трубы отопления
Сегодня, 06:35
Сотни жалоб. Какие районы Омска остались без отопления в 30-градусный мороз
Сегодня, 10:23
Омский следком возбудил уголовное дело после массового отключения отопления
Сегодня, 12:25
Идут обследования. Из-за проблем с отоплением начали закрываться школы и детские сады
Сегодня, 11:10
Сразу на двух омских ТЭЦ перед морозами зафиксировали больше аварий
Сегодня, 09:38
Как Омск получил новые автобусы. Урбанист раскрыл подробности
19 февраля 2021,, 08:38