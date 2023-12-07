Пропавшее отопление, проверка на безопасность и ДТП из-за ковида. Омск сегодня

Из-за нарушений в работе трех котлов ТЭЦ-5 снизилось теплоснабжение в трех округах города. ТГК-11 объяснило ситуацию тем, объект не был готов к наступлению холодов и сейчас работает в критическом режиме. Такие обстоятельства оставили без тепла в 30-градусный мороз тысячи омичей. Так, проблемы с отоплением или его полное отсутствие наблюдались в домах по адресам ул. Куйбышева, 142, ул. Декабристов, 130, ул. Пархоменко, 24 и других. Подробнее и ситуации читайте в материале.