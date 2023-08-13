Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:03

Updated Сегодня, 05:03

иллюстрация

Трое пострадавших. В центре Омска произошла авария с такси

13 августа 2023, 05:03
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске произошла крупная авария с участием такси

О происшествии сообщили очевидцы. На месте — спасатели и медики.

Очевидцы сообщают об аварии на пересечении улиц Интернациональная и Тарская. 47-летний водитель «Volkswagen» поворачивал налево и не пропустил «Hyundai», за рулем которого находился 24-летний мужчина.

«В результате этого пострадали: водитель и 23-летняя пассажир автомобиля „Hyundai“, а также 31-летняя пассажир автомобиля „Volkswagen“», — говорится в группе «Омск Регион55».

Пострадавших доставили в больницу. Опубликовано видео с места аварии. Судя по кадрам, участником аварии стала машина-такси.

авария в центре городаавария в центре города
авария в центре городаавария в центре города
авария в центре города
Фото: паблик Омск Регион55

Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в центре города:

Скончался на месте. Ночное ДТП и центре Омска закончилось смертью
Узнать подробнее
#ДТП#Полиция#Авария#ДТП с пострадавшими#ДТП с такси#Скорая помощь#ГУ МЧС по Омской области#Происшествия#Новости#Омск
Подпишитесь
Очереди к спортсменам и душевные воспоминания. В Омске открыли аллею олимпийцев
Вчера, 15:47
793 млн на всех. С какими зарплатами начнут новый сезон игроки омского «Авангарда»
Вчера, 08:01
Не прошло и двух месяцев. В убыточном омском ДОСААФ снова сменился председатель
Сегодня, 04:45
В конце августа в Омске навсегда закроется магазин OBI
Сегодня, 05:37
Подпорные плиты на месте обрушения парковки в Омске отошли на 1.5 метра
Вчера, 09:13
В Омске началась приватизация крупнейшего МП «Тепловая компания»
Сегодня, 05:24