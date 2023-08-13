Трое пострадавших. В центре Омска произошла авария с такси

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:03
Updated Сегодня, 05:03
Очевидцы сообщают об аварии на пересечении улиц Интернациональная и Тарская. 47-летний водитель «Volkswagen» поворачивал налево и не пропустил «Hyundai», за рулем которого находился 24-летний мужчина.
«В результате этого пострадали: водитель и 23-летняя пассажир автомобиля „Hyundai“, а также 31-летняя пассажир автомобиля „Volkswagen“», — говорится в группе «Омск Регион55».
Пострадавших доставили в больницу. Опубликовано видео с места аварии. Судя по кадрам, участником аварии стала машина-такси.
Напомним, ранее мы сообщали о смертельном ДТП в центре города: