Предстоит проверка. В Омске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе

Предварительно установлено, что при движении по проспекту Комарова в районе дома № 7 53-летний мужчина сбил подростка, который переходил дорогу в установленном месте, по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП 16-летний парень был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.



Окончательно обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки.