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Омич сбил подростка на пешеходном переходе

Предстоит проверка. В Омске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе

9 октября 2023, 10:35
Фото: УМВД России по Омской области

Омич сбил подростка на пешеходном переходе

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии послужило в Госавтоинспекцию сегодня, 9 октября, около 10 часов утра.

Предварительно установлено, что при движении по проспекту Комарова в районе дома № 7 53-летний мужчина сбил подростка, который переходил дорогу в установленном месте, по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 16-летний парень был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Окончательно обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки.

Напомним, что недавно авария с участием несовершеннолетнего также произошла в Тюкалинске. Там в районе дома №17 по улице 2-я Северная мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. По факту этого ДТП ведется проверка.

Фото: УМВД России по Омской области
Доставлена в медучреждение. В Омской области водитель сбил девочку на велосипеде
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