Предстоит проверка. В Омске водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Предварительно установлено, что при движении по проспекту Комарова в районе дома № 7 53-летний мужчина сбил подростка, который переходил дорогу в установленном месте, по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 16-летний парень был доставлен в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.
Окончательно обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе проверки.
Напомним, что недавно авария с участием несовершеннолетнего также произошла в Тюкалинске. Там в районе дома №17 по улице 2-я Северная мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде. По факту этого ДТП ведется проверка.