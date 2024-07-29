Театр против бизнеса. Омская «драма» отсудила у предпринимательницы 200 тысяч рублей

Представители театра пояснили, что товарный знак с изображением их здания зарегистрирован в Патентном ведомстве, и использование этого изображения без разрешения является нарушением прав учреждения. Несмотря на предупреждения и предложение заключить договор на использование изображения, женщина отказалась признать нарушение.