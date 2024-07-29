Театр против бизнеса. Омская «драма» отсудила у предпринимательницы 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:55
Updated Сегодня, 05:55
Омский академический театр драмы подал в суд на 46-летнюю предпринимательницу, которая использовала изображение здания театра на этикетках своей бутилированной воды.
Представители театра пояснили, что товарный знак с изображением их здания зарегистрирован в Патентном ведомстве, и использование этого изображения без разрешения является нарушением прав учреждения. Несмотря на предупреждения и предложение заключить договор на использование изображения, женщина отказалась признать нарушение.
Суд частично удовлетворил иск театра, запретив предпринимательнице использовать товарный знак и назначив ей штраф в 200 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей судебных расходов.
После получения уведомления от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства, женщина решила не дожидаться принудительных мер и полностью погасила задолженность. Теперь авторские права театра восстановлены, а решение суда исполнено.
Кстати, в драмтеатре на Ленина теперь можно снять коммерческие помещения и открыть там офис или кафе. Договор с арендатором заключат на 8 лет.