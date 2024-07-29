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Омский драмтеатр отсудил у бизнесвумен 200 тысяч рублей за бутылки с водой

Театр против бизнеса. Омская «драма» отсудила у предпринимательницы 200 тысяч рублей

29 июля 2024, 05:53
Фото: gorod55.ru

Омский драмтеатр отсудил у бизнесвумен 200 тысяч рублей за бутылки с водой

В Омске произошел очередной юридический конфликт из-за нарушения авторских прав. Объектом прений стало изображение театра на этикетках бутылок с водой.

Омский академический театр драмы подал в суд на 46-летнюю предпринимательницу, которая использовала изображение здания театра на этикетках своей бутилированной воды.

Представители театра пояснили, что товарный знак с изображением их здания зарегистрирован в Патентном ведомстве, и использование этого изображения без разрешения является нарушением прав учреждения. Несмотря на предупреждения и предложение заключить договор на использование изображения, женщина отказалась признать нарушение.

Суд частично удовлетворил иск театра, запретив предпринимательнице использовать товарный знак и назначив ей штраф в 200 тысяч рублей, а также 10 тысяч рублей судебных расходов.

После получения уведомления от судебных приставов о возбуждении исполнительного производства, женщина решила не дожидаться принудительных мер и полностью погасила задолженность. Теперь авторские права театра восстановлены, а решение суда исполнено.

Кстати, в драмтеатре на Ленина теперь можно снять коммерческие помещения и открыть там офис или кафе. Договор с арендатором заключат на 8 лет.

Под общепит или офисы. Площади в омском драмтеатре хотят сдать в аренду на 8 лет
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#Общество#Бизнес#Театр#Омск#Суд#Новости#Приставы#Драмтеатр#Авторские права
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