В Омске появится мемориальная доска с именем директора драмтеатра

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое состоится 13 июня, речь будет идти в том числе о мемориальных досках. Депутатам предложат установить доску с именем Мигдата Ханжарова — актера, который занимал посты заместителя директора Омского драматического театра (1953 — 1958), заместителя директора Омской филармонии (1958 — 1962) и директора Омского государственного академического театра драмы (1962 — 1988).
Мемориальный объект должен появиться на стене жилого дома на проспекте Карла Маркса, в котором Ханжаров жил с 1960 по 1980 год. Инициатором установки стала дирекция драмтеатра, которая берет на себя все связанные с этим расходы.
Напомним: окончательное решение по этому вопросу, как и по всем остальным, будет принято на пленарном заседании городского Совета: комитет может только принять определенного рода рекомендацию.