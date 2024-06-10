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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Омским депутатам предложили установить доску с именем директора драмтеатра

В Омске появится мемориальная доска с именем директора драмтеатра

10 июня 2024, 12:08
Фото: gorod55.ru

Омским депутатам предложили установить доску с именем директора драмтеатра

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на пленарном заседании городского Совета.

На очередном заседании комитета Омского городского Совета по социальным вопросам, которое состоится 13 июня, речь будет идти в том числе о мемориальных досках. Депутатам предложат установить доску с именем Мигдата Ханжарова — актера, который занимал посты заместителя директора Омского драматического театра (1953 — 1958), заместителя директора Омской филармонии (1958 — 1962) и директора Омского государственного академического театра драмы (1962 — 1988).

Мемориальный объект должен появиться на стене жилого дома на проспекте Карла Маркса, в котором Ханжаров жил с 1960 по 1980 год. Инициатором установки стала дирекция драмтеатра, которая берет на себя все связанные с этим расходы.

Напомним: окончательное решение по этому вопросу, как и по всем остальным, будет принято на пленарном заседании городского Совета: комитет может только принять определенного рода рекомендацию.

#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски#Драмтеатр
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