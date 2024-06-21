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Омский драмтеатр нашел режиссера для спектакля «День в деревне»

«Месяц в деревне» обойдется омскому драмтеатру в миллион рублей с лишним

21 июня 2024, 08:52
Фото: gorod55.ru

Омский драмтеатр нашел режиссера для спектакля «День в деревне»

Коллектив готовится к постановке спектакля по пьесе Тургенева.

В Омском государственном академическом театре драмы началась подготовка к постановке спектакля «Месяц в деревне». Такой вывод можно сделать в связи с появлением на сайте госзакупок сразу двух лотов. В одном из них речь идет об «оказании услуг по постановке спектакля», в другом — о «работах по созданию проекта художественного оформления (декорации и костюмы) спектакля».

В обоих случаях уже заключен контракт с единственным поставщиком. «Услуги по постановке» окажет режиссер Александр Кузин за 747 тысяч рублей. Декорации и костюмы создаст Андрей Климов за 588,5 тысяч рублей. Оба контракта должны быть исполнены к 10 октября 2024 года.

«Месяц в деревне» — это пьеса Ивана Тургенева, относящаяся к раннему периоду его творчества. ее действие происходит в помещичьей усадьбе, где складывается любовный четырёхугольник.

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#Николай Эйхвальд#Культура#Госзакупки#Новости#Драмтеатр
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