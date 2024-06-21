«Месяц в деревне» обойдется омскому драмтеатру в миллион рублей с лишним

В Омском государственном академическом театре драмы началась подготовка к постановке спектакля «Месяц в деревне». Такой вывод можно сделать в связи с появлением на сайте госзакупок сразу двух лотов. В одном из них речь идет об «оказании услуг по постановке спектакля», в другом — о «работах по созданию проекта художественного оформления (декорации и костюмы) спектакля».