Под общепит или офисы. Площади в омском драмтеатре хотят сдать в аренду на 8 лет

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Омский академический театр драмы объявил о проведении аукциона на аренду помещений, расположенных на первом этаже здания по адресу ул. Ленина 8А.
Предпринимателям предоставляют возможность арендовать помещения в необычном и красивом месте — в аренду предлагаются несколько объектов общей площадью 46,6 квадратов. Стартовая цена составляет 23,9 тысячи рублей в месяц.
Будущий арендатор сможет использовать эти площади как для офисных нужд, так и для открытия заведения общественного питания. Договор аренды будет действовать на протяжении 8 лет.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере 46,4 тыс. рублей. Имя арендатора будет объявлено 20 августа.