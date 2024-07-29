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Posted Сегодня, 05:03

Published Сегодня, 05:03

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

Помещения в омском драмтеатре отдают в аренду под точки общепита и офисы

Под общепит или офисы. Площади в омском драмтеатре хотят сдать в аренду на 8 лет

29 июля 2024, 05:03
Фото: gorod55.ru

Помещения в омском драмтеатре отдают в аренду под точки общепита и офисы

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 августа, стартовая цена аренды заявлена в 23,9 тысячи рублей.

Омский академический театр драмы объявил о проведении аукциона на аренду помещений, расположенных на первом этаже здания по адресу ул. Ленина 8А.

Предпринимателям предоставляют возможность арендовать помещения в необычном и красивом месте — в аренду предлагаются несколько объектов общей площадью 46,6 квадратов. Стартовая цена составляет 23,9 тысячи рублей в месяц.

Будущий арендатор сможет использовать эти площади как для офисных нужд, так и для открытия заведения общественного питания. Договор аренды будет действовать на протяжении 8 лет.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 16 августа. Для участия необходимо внести задаток в размере 46,4 тыс. рублей. Имя арендатора будет объявлено 20 августа.

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#Общество#Бизнес#Омск#Аренда#Новости#Общепит#Офис#Драмтеатр
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