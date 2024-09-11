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Posted 11 сентября, 06:01

Published 11 сентября, 06:01

Modified 11 сентября, 06:03

Updated 11 сентября, 06:03

Омским депутатам предложили установить мемориальную доску с именем актрисы

В Омске появится мемориальная доска с именем актрисы Елены Псаревой

11 сентября 2024, 06:01
Фото: 1MI

Омским депутатам предложили установить мемориальную доску с именем актрисы

Этот объект появится на стене жилого дома на Ленина.

Завтра, 12 сентября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Разговор зайдет в том числе о мемориальных объектах: в ГС поступило предложение увековечить память о Елене Псаревой — народной и заслуженной актрисе РСФСР, игравшей в омском драмтеатре с 1955 года и умершей в 2024 году.

Дирекция драмтеатра предложила установить мемориальную доску с именем Псаревой на стене дома по улице Ленина, 8, где актриса жила с 1963 года до самой смерти. Эту идею уже одобрила топонимическая комиссия, а теперь администрация Центрального округа подала соответствующую инициативу в Горсовет.

Комитету предстоит вынести рекомендацию по этому вопросу. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.

Напомним: в начале лета депутаты одобрили установку мемориальной доски с именем директора драмтеатра Мигдата Ханжарова.

В Омске официально одобрят мемориальную доску с именем директора драмтеатра
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Горсовет#Мемориальные доски#Драмтеатр
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