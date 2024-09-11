В Омске появится мемориальная доска с именем актрисы Елены Псаревой

Завтра, 12 сентября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Разговор зайдет в том числе о мемориальных объектах: в ГС поступило предложение увековечить память о Елене Псаревой — народной и заслуженной актрисе РСФСР, игравшей в омском драмтеатре с 1955 года и умершей в 2024 году.