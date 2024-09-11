В Омске появится мемориальная доска с именем актрисы Елены Псаревой

Posted 11 сентября, 06:01
Published 11 сентября, 06:01
Modified 11 сентября, 06:03
Updated 11 сентября, 06:03
Завтра, 12 сентября, в Омском городском Совете пройдет очередное заседание комитета по социальным вопросам. Разговор зайдет в том числе о мемориальных объектах: в ГС поступило предложение увековечить память о Елене Псаревой — народной и заслуженной актрисе РСФСР, игравшей в омском драмтеатре с 1955 года и умершей в 2024 году.
Дирекция драмтеатра предложила установить мемориальную доску с именем Псаревой на стене дома по улице Ленина, 8, где актриса жила с 1963 года до самой смерти. Эту идею уже одобрила топонимическая комиссия, а теперь администрация Центрального округа подала соответствующую инициативу в Горсовет.
Комитету предстоит вынести рекомендацию по этому вопросу. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании городского Совета.
Напомним: в начале лета депутаты одобрили установку мемориальной доски с именем директора драмтеатра Мигдата Ханжарова.