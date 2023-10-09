В Омске частной клинике без лицензии разрешили работать с донорской кровью

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В омском УФАС РФ рассказали об истории в сфере здравоохранения. Сотрудники городской прокуратуры составили постановление в отношении работника бюджетного учреждения.
Как выяснилось, заказчик организовал закупку на проведение исследований крови доноров. Антимонопольщики обнаружили, что при ее составлении не было прописано требование к участникам.
В документы необходимо было внести требование по наличию лицензии на осуществление медицинской деятельности. Речь идет о заготовке, хранении донорской крови и ее компонентов.
Из-за этого нарушения государственный контракт заключили с частной клиникой, которая не имела права работать с кровью доноров.
Ранее Город55 писал о том, что операторы сотовой связи нарушали законодательство. Пользователи платили за раздачу трафика с мобильного устройства. В деле разбирались сотрудники УФАС.