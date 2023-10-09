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Posted Сегодня, 06:49

Published Сегодня, 06:49

Modified Сегодня, 06:51

Updated Сегодня, 06:51

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В Омске частной клинике без лицензии разрешили работать с донорской кровью

9 октября 2023, 06:49
Фото: Город55
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Антимонопольщики разобрались в нюансах заключения госконтракта.

В омском УФАС РФ рассказали об истории в сфере здравоохранения. Сотрудники городской прокуратуры составили постановление в отношении работника бюджетного учреждения.

Как выяснилось, заказчик организовал закупку на проведение исследований крови доноров. Антимонопольщики обнаружили, что при ее составлении не было прописано требование к участникам.

В документы необходимо было внести требование по наличию лицензии на осуществление медицинской деятельности. Речь идет о заготовке, хранении донорской крови и ее компонентов.

Из-за этого нарушения государственный контракт заключили с частной клиникой, которая не имела права работать с кровью доноров.

Ранее Город55 писал о том, что операторы сотовой связи нарушали законодательство. Пользователи платили за раздачу трафика с мобильного устройства. В деле разбирались сотрудники УФАС.

Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
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#Общество#Омск#Омская область#УФАС#Новости#Донорство#Алина Ясинская
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