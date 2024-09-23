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Posted 23 сентября, 05:08

Published 23 сентября, 05:08

Modified 23 сентября, 05:16

Updated 23 сентября, 05:16

В Омской области жители Тары борются за сохранение отделения переливания крови

В Омской области жители собирают подписи за сохранение отделения переливания крови

23 сентября 2024, 05:08
Фото: 1MI

В Омской области жители Тары борются за сохранение отделения переливания крови

Желающие оставить подпись могут обратиться в отделение ЦРБ со стороны переулка Лермонтовский.

В Таре стартовал сбор подписей за сохранение отделения переливания крови в Центральной районной больнице (ЦРБ). Это стало ответом на решение Министерства здравоохранения закрыть отделение с 1 октября, пишет Тара360.

Согласно официальным данным, в Омской области закроются отделения переливания крови в Таре, Исилькуле, детской областной больнице, БСМП и онкодиспансере. В Омске останутся только две точки для доноров — центр крови на ул. Магистральной и его филиал на ул. Березовой.

Доноры из Тарского района обратились с просьбой сохранить отделение переливания крови, которое обслуживает 193 донора, включая 77 почетных. Отделение полностью укомплектовано и работает с времен Великой Отечественной войны.

Закрытие отделения может ухудшить экстренную помощь, так как в ЦРБ есть реанимация и операционный блок, где может понадобиться срочное переливание. Доноры будут вынуждены ездить в Омск или Усть-Ишим.

Министерство здравоохранения обещает принять меры для обеспечения населения кровью, а населенные пункты без отделений будут обслуживаться выездной бригадой с 2025 года.

Как уже писал Город55, местным жителям идея закрытия таких отделений очень не понравилась. Ведь это может поставить под угрозу человеческую жизнь. А запасов донорской крови может оказаться недостаточно для того, чтобы обеспечить ею весь регион.

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#Кристина Антоносян#Общество#Омск#Омская область#Минздрав#Новости#Донорство#Реанимация#Население#Тара#ЦРБ#Выездная бригада
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