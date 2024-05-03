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Омский «Авангард» призвал болельщиков стать донорами костного мозга

3 мая 2024, 06:51
Фото: 1MI
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Акцию проводят вместе с гематологическим отделением детской больницы.

Омский «Авангард» призвал болельщиков стать донорами костного мозга. Трансферная кампания 2024 года пройдет под хештегом #ВсегдаРядом. Акцию помощи проводят совместно с гематологическим отделением Областной детской клинической больницы.

«В отделении лечатся дети города и области с заболеваниями крови, в том числе самыми тяжелыми — опухолевыми заболеваниями крови, лейкозами. Игроки, тренеры и сотрудники клуба помогли выздороветь многим маленьким омичам», — рассказали на сайте хоккейной команды.

На всех макетах, посвященных трасферам игроков будет стоять ссылка с информацией о том, как стать донором костного мозга.

Ранее Город55 рассказывал об изменениях, которые уже произошли в составе «ястребов»:

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#Евгений Игишев#Общество#Авангард#Донорство#Лейкоз#Костный мозг
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