Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
Modified Сегодня, 06:53
Updated Сегодня, 06:53
Омский «Авангард» призвал болельщиков стать донорами костного мозга. Трансферная кампания 2024 года пройдет под хештегом #ВсегдаРядом. Акцию помощи проводят совместно с гематологическим отделением Областной детской клинической больницы.
«В отделении лечатся дети города и области с заболеваниями крови, в том числе самыми тяжелыми — опухолевыми заболеваниями крови, лейкозами. Игроки, тренеры и сотрудники клуба помогли выздороветь многим маленьким омичам», — рассказали на сайте хоккейной команды.
На всех макетах, посвященных трасферам игроков будет стоять ссылка с информацией о том, как стать донором костного мозга.
Ранее Город55 рассказывал об изменениях, которые уже произошли в составе «ястребов»: