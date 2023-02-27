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Published Сегодня, 10:36

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Updated Сегодня, 10:40

В Омске объявили о сборе крови для ветерана журналистики Валерия Мельникова

27 февраля 2023, 10:36
Фото: Союз журналистов Омской области
иллюстрация
У Валерия Мельникова диагностировали миелому костного мозга.

Союз журналистов Омской области сообщает, что врачи городской клинической больницы им. Кабанова борются за жизнь ветерана омской журналистики Валерия Мельникова.

На сегодняшний день Валерий Николаевич тяжело болен. У него диагностировали миелому костного мозга. Отметим, что Валерий Мельников нуждается в большом количестве крови для переливания.

«Годится кровь любой группы. Сдать ее можно в ГКБ № 1 по адресу ул. Перелета, 7, каб. 111 и 112 с пометкой „Для Мельникова“», — обращается Союз журналистов ко всем неравнодушным омичам.
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#Донорство#Общество#Город#Больница#Новости#Омск#Омская область#Валерий Мельников#Ксения Карагодина
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