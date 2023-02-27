В Омске объявили о сборе крови для ветерана журналистики Валерия Мельникова

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Союз журналистов Омской области сообщает, что врачи городской клинической больницы им. Кабанова борются за жизнь ветерана омской журналистики Валерия Мельникова.
На сегодняшний день Валерий Николаевич тяжело болен. У него диагностировали миелому костного мозга. Отметим, что Валерий Мельников нуждается в большом количестве крови для переливания.
«Годится кровь любой группы. Сдать ее можно в ГКБ № 1 по адресу ул. Перелета, 7, каб. 111 и 112 с пометкой „Для Мельникова“», — обращается Союз журналистов ко всем неравнодушным омичам.