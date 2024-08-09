Спорт добрых дел. Омский «Авангард» поможет расширить базу доноров костного мозга

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
Омский «Авангард» уже на протяжении 15 лет шефствует над Омской областной детской клинической больницей, оказывая всю необходимую помощь медицинскому учреждению. И одна из последних акций хоккейного клуба направлена на решение одной опасной проблемы — дефицита доноров костного мозга, от которых зависит лечение многих тяжелых заболеваний крови. Поэтому, на грядущем предсезонном матче в Минске, «ястребы» выйдут на лед не в привычной красной, а в оранжевой форме, эскизами для которой послужили рисунки маленьких пациентов омской ОДКБ, проходящих лечение в отделениях химиотерапии и гематологии. К слову, оранжевый цвет — символ борьбы с лейкемией.
Дефицит доноров костного мозга опасен тем, что подобрать подходящие клетки чрезвычайно сложно: во-первых, пациент и донор должны соответствовать друг другу по HLA-фенотипу — от этого зависит как иммунная система отреагирует на новые ткани костного мозга — если клетки будут идентичны или очень похожи, то шансы на реабилитацию существенно возрастают. Однако добиться такого результата получается редко — даже шанс найти донора среди родственников равен примерно 15-20%.
Во-вторых, дефицит обусловлен и еще меньшими шансами отыскать неродственного донора, чей генотип будут совместим с пациентом — может подойти только один донор из 10 тысяч. Сейчас в Федеральном регистре доноров костного мозга числится 300 тысяч человек — а значит, даже шансы на спасение одного пациента с раком крови уже очень малы. Отметим, что с решением данной проблемы не всегда может помочь и международное сотрудничество: во-первых, время доставки увеличилось до 10 раз (при сроке хранения костного мозга не более 72 часов), а во-вторых, применение «импортного» костного мозга снижает эффективность трансплантации — из-за несовпадения уже этнических генотипов. Так, например, пациенты, получившие клетки костного мозга от донора-соотечественника, имеют большую выживаемость и продолжительность жизни — разница, по оценкам специалистов, составляет приблизительно 7-8%.
Вот только соотечественники, зачастую, даже и не подозревают, что могут стать донорами костного мозга: сказывается слабая осведомленность горожан и стереотип о болезненности процедуры. Сейчас процедура донации костного мозга состоит из двух этапов: все начинается со сдачи крови — так врачи смогут ее исследовать на предмет совместимости с пациентом. Шансы стать донором небольшие — 1:10 тысяч.
Поэтому, в матчах Кубка Блинова, которые пройдут в Омске 20–25 августа, у фанатов хоккея будет возможность вписать свое имя в Федеральный регистр доноров костного мозга и возможно, даже кому-то спасти жизнь — на территории G-Drive арены будет развернут мобильный пункт забора крови для типирования. Кроме того, помочь борьбе с опасным заболеванием можно и деньгами — купив одно из предсезонных джерси: все деньги от их продажи «Авангард» направит детям, проходящим лечение в ОДКБ. Отметим, что на этом сотрудничество клуба и медучреждения не ограничивается: благодаря инициативам клуба партнерская помощь для ООДКБ растет. Так, с 2022 года больница получила от сети АЗС «Газпромнефть» свыше 50 тыс. литров топлива G-Drive для заправки реанимобилей и оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах Омской области. В этом году сотрудничество расширится и для обслуживания спецтранспорта больницы будет предоставлен технический сервис и моторные масла G-Energy.