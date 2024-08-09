Спорт добрых дел. Омский «Авангард» поможет расширить базу доноров костного мозга

Поэтому, в матчах Кубка Блинова, которые пройдут в Омске 20–25 августа, у фанатов хоккея будет возможность вписать свое имя в Федеральный регистр доноров костного мозга и возможно, даже кому-то спасти жизнь — на территории G-Drive арены будет развернут мобильный пункт забора крови для типирования. Кроме того, помочь борьбе с опасным заболеванием можно и деньгами — купив одно из предсезонных джерси: все деньги от их продажи «Авангард» направит детям, проходящим лечение в ОДКБ. Отметим, что на этом сотрудничество клуба и медучреждения не ограничивается: благодаря инициативам клуба партнерская помощь для ООДКБ растет. Так, с 2022 года больница получила от сети АЗС «Газпромнефть» свыше 50 тыс. литров топлива G-Drive для заправки реанимобилей и оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах Омской области. В этом году сотрудничество расширится и для обслуживания спецтранспорта больницы будет предоставлен технический сервис и моторные масла G-Energy.