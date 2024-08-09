gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:10

Published Сегодня, 08:10

Modified Сегодня, 08:10

Updated Сегодня, 08:10

Новую форму для «ястребов» создали дети

Спорт добрых дел. Омский «Авангард» поможет расширить базу доноров костного мозга

9 августа 2024, 08:10
Фото: ХК «Авангард»
Новую форму для «ястребов» создали дети
Расширение базы доноров — возможность дать пациентам с тяжелыми заболеваниями крови шанс на жизнь. Однако подобрать подходящий биоматериал очень сложно — сейчас в России прошли типирование крови только 40 тысяч человек, но для помощи пациентам требуется не менее полумиллиона потенциальных доноров.

Омский «Авангард» уже на протяжении 15 лет шефствует над Омской областной детской клинической больницей, оказывая всю необходимую помощь медицинскому учреждению. И одна из последних акций хоккейного клуба направлена на решение одной опасной проблемы — дефицита доноров костного мозга, от которых зависит лечение многих тяжелых заболеваний крови. Поэтому, на грядущем предсезонном матче в Минске, «ястребы» выйдут на лед не в привычной красной, а в оранжевой форме, эскизами для которой послужили рисунки маленьких пациентов омской ОДКБ, проходящих лечение в отделениях химиотерапии и гематологии. К слову, оранжевый цвет — символ борьбы с лейкемией.

Дефицит доноров костного мозга опасен тем, что подобрать подходящие клетки чрезвычайно сложно: во-первых, пациент и донор должны соответствовать друг другу по HLA-фенотипу — от этого зависит как иммунная система отреагирует на новые ткани костного мозга — если клетки будут идентичны или очень похожи, то шансы на реабилитацию существенно возрастают. Однако добиться такого результата получается редко — даже шанс найти донора среди родственников равен примерно 15-20%.

Во-вторых, дефицит обусловлен и еще меньшими шансами отыскать неродственного донора, чей генотип будут совместим с пациентом — может подойти только один донор из 10 тысяч. Сейчас в Федеральном регистре доноров костного мозга числится 300 тысяч человек — а значит, даже шансы на спасение одного пациента с раком крови уже очень малы. Отметим, что с решением данной проблемы не всегда может помочь и международное сотрудничество: во-первых, время доставки увеличилось до 10 раз (при сроке хранения костного мозга не более 72 часов), а во-вторых, применение «импортного» костного мозга снижает эффективность трансплантации — из-за несовпадения уже этнических генотипов. Так, например, пациенты, получившие клетки костного мозга от донора-соотечественника, имеют большую выживаемость и продолжительность жизни — разница, по оценкам специалистов, составляет приблизительно 7-8%.

Вот только соотечественники, зачастую, даже и не подозревают, что могут стать донорами костного мозга: сказывается слабая осведомленность горожан и стереотип о болезненности процедуры. Сейчас процедура донации костного мозга состоит из двух этапов: все начинается со сдачи крови — так врачи смогут ее исследовать на предмет совместимости с пациентом. Шансы стать донором небольшие — 1:10 тысяч.

Поэтому, в матчах Кубка Блинова, которые пройдут в Омске 20–25 августа, у фанатов хоккея будет возможность вписать свое имя в Федеральный регистр доноров костного мозга и возможно, даже кому-то спасти жизнь — на территории G-Drive арены будет развернут мобильный пункт забора крови для типирования. Кроме того, помочь борьбе с опасным заболеванием можно и деньгами — купив одно из предсезонных джерси: все деньги от их продажи «Авангард» направит детям, проходящим лечение в ОДКБ. Отметим, что на этом сотрудничество клуба и медучреждения не ограничивается: благодаря инициативам клуба партнерская помощь для ООДКБ растет. Так, с 2022 года больница получила от сети АЗС «Газпромнефть» свыше 50 тыс. литров топлива G-Drive для заправки реанимобилей и оказания медицинской помощи детям в отдаленных районах Омской области. В этом году сотрудничество расширится и для обслуживания спецтранспорта больницы будет предоставлен технический сервис и моторные масла G-Energy.

«Омск — мой главный город»: гендиректор ХК «Авангард» признался в любви к омичам
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#ХК Авангард#Здравоохранение#Дети#Лечение#Новости#Донорство#Пациенты#Кубок Блинова#Кровь#Лаборатории#Костный мозг#Процедура#ФМБА России#Типирование крови#Иммунная система#Регистр доноров#Биоматериал#Трансплантация#Доноры
Подпишитесь
«Часть 1-го этажа ушла в подвал». В Ленинском округе Омска обрушился трехэтажный дом
Сегодня, 05:35
Первый замминистра внутренней политики Омской области Киселев вновь занял свой пост
Сегодня, 08:04
Самолет «Уральских авиалиний», севший в поле под Новосибирском, пустят на запчасти
Сегодня, 03:55
Головные боли и слабость: на Омск надвигаются мощные магнитные бури
Сегодня, 06:34
Защитник омского ХК «Авангард» Даррен Диц рассказал, сколько платит за квартиру
Сегодня, 04:56
Омские бизнесмены Ольшанские подали иск против мэрии из-за сквера на Красном пути
Сегодня, 05:58