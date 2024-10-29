gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Домодедово

Выбрать дату
Октябрь
Обрабатывают самолеты. В омском аэропорту задержали рейсы из-за снега с дождем
Самолеты обрабатывают специальными средствами, чтобы они могли безопасно лететь.
29 октября, 04:00
Сняли кабины и двигатели. Самолет «Уральских авиалиний» начали разбирать на детали
15 октября, 07:58
Сразу несколько задержек. Самолеты из Омска в Москву вылетают с опозданиями
15 октября, 03:19
Задержки до часа. Из омского аэропорта самолеты вылетают с опозданиями
Пассажирам пришлось провести некоторое время в ожидании.
14 октября, 03:20
Сентябрь
От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»
10 сентября, 11:31
В Омский аэропорт с опозданием прибудут рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга
1 сентября, 12:52
Август
Прождали 7,5 часов. В омском аэропорту задержали рейс в Москву
5 августа, 07:35

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика