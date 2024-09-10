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Published Сегодня, 11:31

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Омский рейс приземлился в Нижнем Новгороде из-за проблем в Домодедово

От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»

10 сентября 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney

Омский рейс приземлился в Нижнем Новгороде из-за проблем в Домодедово

Самолет «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Нижнем Новгороде из-за временных ограничений в Домодедово.

Сегодня утром рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Омска в Москву, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Нижнем Новгороде. Причиной стало временное закрытие аэропорта Домодедово для приема самолетов. Как стало известно из сообщения телеграм-канала «Авиаинцидент», это произошло в 10:23 по омскому времени.

Экипаж рейса, столкнувшись с невозможностью посадки в пункте назначения, принял решение направить самолет на ближайший доступный аэродром. Причиной закрытия Домодедово стала атака беспилотников, из-за которой аэропорт временно приостановил прием воздушных судов. Это событие вызвало задержки и изменения в расписании нескольких рейсов, включая рейс из Омска.

После того как ограничения были сняты, самолет «Уральских авиалиний» смог продолжить свой путь и вылетел в Москву.

Напомним, что из-за закрытия воздушного пространства в важно значимом аэропорту Домодедова многие самолеты были вынуждены приземляться на запасных аэродромах.

Московские аэропорты закрыты: омичи приземляются в других городах
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#Екатерина Тараленко#Омск#Омская область#Россия#Москва#Новости#Авиаперевозки#Нижний Новгород#Уральские авиалинии#Домодедово
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