От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»

Сегодня утром рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Омска в Москву, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Нижнем Новгороде. Причиной стало временное закрытие аэропорта Домодедово для приема самолетов. Как стало известно из сообщения телеграм-канала «Авиаинцидент», это произошло в 10:23 по омскому времени.