От Омска до Нижнего: как закрытие Домодедово изменило маршрут «Уральских авиалиний»

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:39
Сегодня утром рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшийся из Омска в Москву, был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Нижнем Новгороде. Причиной стало временное закрытие аэропорта Домодедово для приема самолетов. Как стало известно из сообщения телеграм-канала «Авиаинцидент», это произошло в 10:23 по омскому времени.
Экипаж рейса, столкнувшись с невозможностью посадки в пункте назначения, принял решение направить самолет на ближайший доступный аэродром. Причиной закрытия Домодедово стала атака беспилотников, из-за которой аэропорт временно приостановил прием воздушных судов. Это событие вызвало задержки и изменения в расписании нескольких рейсов, включая рейс из Омска.
После того как ограничения были сняты, самолет «Уральских авиалиний» смог продолжить свой путь и вылетел в Москву.
Напомним, что из-за закрытия воздушного пространства в важно значимом аэропорту Домодедова многие самолеты были вынуждены приземляться на запасных аэродромах.